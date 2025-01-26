Бохо-шик и землистые оттенки: стилист назвала модные тренды 2025 года (видео)

Бохо-шик

Стиль бохо-шик - это уникальный и многослойный стиль, который сочетает в себе элементы богемной культуры, винтажных мотивов и экзотических влияний. Этот стиль ассоциируется с легкостью, свободой, творчеством и естественностью.

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Аксессуары играют ключевую роль в создании образа в стиле бохо-шик. Это могут быть крупные кольца, браслеты, цепочки, серьги, а также этнические сумки, плетеные корзины, широкие пояса, шарфы и шляпы. Бохо-шик также включает в себя элементы из природных материалов, например, украшения из дерева, камней или перьев.

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"В целом это направление будет набирать обороты и будет появляться как на подиумах, так и в шоу-румах все чаще. Комплекты или куртки из замши, объемные замшевые сумки-шоперы, бахрома, легкие прозрачные блузки, вышивка, кружево, ковбойские сапоги", - отметила стилист.

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Леопардовый, змеиный и другие принты

Анималистичные или, как их еще называют, животные принты - это один из самых ярких и выразительных трендов в моде, который вдохновлен узорами и текстурами, встречающимися в природе, особенно на шкурах животных. Эти принты добавляют в образ динамичность, эксцентричность и дикий шарм.

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Животный принт прекрасно сочетается с однотонной одеждой в нейтральных цветах (черный, белый, бежевый, серый). Это позволяет не перегрузить образ и сохранить его стильным.

"Анималистичные принты остаются с нами. К привычным леопардам и змея, следует добавить зебры, коровы, косули. Этот тренд всегда добавляет выразительности и некой экзотичности образам. Можно как минимум начать интеграцию с аксессуаров: ремень, сумка, обувь", - отметила стилист.

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Землистые натуральные оттенки

Землистые оттенки будут одним из ключевых трендов 2025 года. Эти цвета вдохновлены природой и создают ощущение гармонии и уюта. Они включают в себя все оттенки земли, дерева, камня и растительности, что делает их универсальными и актуальными как для осенне-зимнего, так и для весенне-летнего сезонов.

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Популярные оттенки земли на 2025 год: коричневый, карамель, шоколад и кофе; оливковый и хаки; бежевый и его различные оттенки (от песочного до кремового); теплый горчичный оттенок; теракотовый; все оттенки зеленого, от мягких пастельных до глубоких травяных; серый; песочный.

"Оливковый, песочный, коричневый, фисташковый будут транслировать спокойствие и взвешенность", - подчеркнула она.

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Спортивные вещи в повседневных образах

Такой стиль называют спортшик, и он стал неотъемлемой частью уличной моды и повседневного гардероба. Включение спортивных элементов в повседневные образы дает возможность сочетать комфорт и стиль, не теряя актуальности и элегантности.

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"Тут следует отметить, что в тренде будут более женственные виды спорта - например, пилатес, балет, йога. Подобные единицы спортивной одежды можно сочетать с кежуал и классическими образами", - отметила она.

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Также стилист подчеркнула, что в 2025 году в тренде также будут гибридная одежда, приталенные силуэты.