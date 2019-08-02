Богдан взорвал сеть из-за троллинга Кличко: все подробности

Андрей Богдан пошутил над мэром Киева Виталием Кличко
После того, как появилась информация об отставке главы Офиса президента Украины, все ждали комментариев от Андрея Богдана по этому поводу, но он разразился шуткой над Кличко, чем вызвал бурную реакцию в сети.
"Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?" - написано под фото Виталия на картинке, которую Богдан разместил на своей странице в Facebook.
Скриншот с Facebook
Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко часто становится героем мемов и фотожаб из-за своих оговорок. Так, недавно Кличко не смог несколько раз выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Пользователи сети мгновенно отреагировали на троллинг главы Офиса президента.
Напомним, что Разумков прокомментировал информацию об отставке Богдана.
Ранее сообщалось о том, что Рябошапка не подтвердил отставку Богдана.