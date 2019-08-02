Богдан взорвал сеть из-за троллинга Кличко: все подробности

После того, как появилась информация об отставке главы Офиса президента Украины, все ждали комментариев от Андрея Богдана по этому поводу, но он разразился шуткой над Кличко, чем вызвал бурную реакцию в сети.

"Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?" - написано под фото Виталия на картинке, которую Богдан разместил на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко часто становится героем мемов и фотожаб из-за своих оговорок. Так, недавно Кличко не смог несколько раз выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".

Пользователи сети мгновенно отреагировали на троллинг главы Офиса президента.

Супер!!!

Аааааааааааааааа;

Не ставьте философа в дополнительный ступор;

Где ваще фамилия и имя?! Не сводите Виталика с ума;

Просто шуточки на уровне "95 квартала" в момент, когда следовало бы подтвердить или опровергнуть слухи об увольнении;

Низко. Очень низко;

Низко это попросить людей готовиться к земле;

Шутка в стиле квартала, Зеленский поди подсказал;

И это уровень руководителя офиса президента?

Какой президент такой и офис;

Сама шутка смешная, но, к сожалению, может создать опять неправильный резонанс. Вот, к примеру, уже прочел в СМИ об этом посте. Я лично не против, но понимаю, что часть населения сможет легко к этому посту предъявить претензии в виде "официальное лицо, а подобное у себя выставляет". Не хочется, чтоб у новой власти раньше времени падала популярность.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Разумков прокомментировал информацию об отставке Богдана.

Ранее сообщалось о том, что Рябошапка не подтвердил отставку Богдана.