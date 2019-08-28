Богдан уснул на своей девушке прямо в аэропорту: появилось фото

Измученный гулянием на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе Андрей Богдан заснул на коленях у своей спутницы
Андрей Богдан в Сент-Тропе отгулял свадьбу юриста Андрея Довбенко. Возвращаясь в Украину, глава Офиса президента настолько устал от гуляний, что решил подремать в аэропорту на коленях у своей спутницы. Так, бывшего юриста Игоря Коломойского, "подловили" фотографы и снимок распространился в соцсетях. Первым его опубликовал на своей Facebook-странице Юрий Николов.
По словам Николова, фотографию ему прислали анонимно.
"Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения "приватных" кандидатов в Кабмин", - написал Николов.
Пользователи сети отреагировали на снимок в соцсети по-разному. Одни считают, что Богдан должен был быть на Дне Независмости Украины в стране, другие уверены, что это его личное дело, где проводить праздник.
Скриншот комментариев (facebook.com/people/Юрий-Николов)
Как мы ранее писали, в День Независимости Украины 24 августа Андрей Богдан вместо марша с Зеленским отправился гулять на свадьбу в Сен-Тропе.
Напомним, в расследовании журналистов программы "Схемы" сообщалось, что 13 марта Богдан, вероятно, тайно встречался с председателем Конституционного судаСтаниславом Шевчуком.