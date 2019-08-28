Богдан уснул на своей девушке прямо в аэропорту: появилось фото

Андрей Богдан в Сент-Тропе отгулял свадьбу юриста Андрея Довбенко. Возвращаясь в Украину, глава Офиса президента настолько устал от гуляний, что решил подремать в аэропорту на коленях у своей спутницы. Так, бывшего юриста Игоря Коломойского, "подловили" фотографы и снимок распространился в соцсетях. Первым его опубликовал на своей Facebook-странице Юрий Николов.

По словам Николова, фотографию ему прислали анонимно.

"Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения "приватных" кандидатов в Кабмин", - написал Николов.

Фото: Андрей Богдан в аэропорту Сент-Тропе (facebook.com/people/Юрий-Николов)

Пользователи сети отреагировали на снимок в соцсети по-разному. Одни считают, что Богдан должен был быть на Дне Независмости Украины в стране, другие уверены, что это его личное дело, где проводить праздник.

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает.

А что тут такого?Ах, ну да, он же робот а вы все ангелы.

А он был обязан присутствовать на дне залежности??))

Это недопустимо валяться в аэропорту в выходной да еще и такой "важной" полит фигуре! Нужно инкогнито на пару недель на Мальдивы и пусть все думают, что он на работе! В воюющей-то стране. Разрушает все традиции... Кошмар! А может он еще и в метро ездит, когда тесла на зарядке? Ужас!

Персики все ника к не угомонятся. Метрика Мальдивы не дают покоя.

Это жесть ..

Ну валяется себе. А что ему еще делать? Страной управлять? Так ответственность на вове.

Скриншот комментариев (facebook.com/people/Юрий-Николов)

Как мы ранее писали, в День Независимости Украины 24 августа Андрей Богдан вместо марша с Зеленским отправился гулять на свадьбу в Сен-Тропе.

Напомним, в расследовании журналистов программы "Схемы" сообщалось, что 13 марта Богдан, вероятно, тайно встречался с председателем Конституционного судаСтаниславом Шевчуком.