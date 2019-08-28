Богдан заснув на своїй дівчині прямо в аеропорту: з'явилося фото

Змучений гулянням на весіллі Довбенко в Сен-Тропе Андрій Богдан заснув на колінах у своєї супутниці
Андрій Богдан в Сент-Тропе відгуляв весілля юриста Андрія Довбенко. Повертаючись в Україну, голова Офісу президента настільки втомився від гулянь, що вирішив подрімати в аеропорту на колінах у своєї супутниці. Так, колишнього юриста Ігоря Коломойського, "підловили" фотографи і знімок поширився в соцмережах. Першим його опублікував на своїй Facebook-сторінці Юрій Ніколов.
За словами Ніколова, фотографію йому прислали анонімно.
"Ось це Богдан кемарить на своїй супутниці у французькому аеропорту після гулянки у Довбенко замість присутності на державному святкуванні Дня Незалежності та просування "приватних" кандидатів в Кабмін", - написав Ніколов.
Користувачі мережі відреагували на знімок у соцмережі по-різному. Одні вважають, що Богдан повинен був бути на Дні Незалежності України в країні, інші впевнені, що це його особиста справа, де проводити свято.
Скріншот коментарів (facebook.com/people/Юрій Ніколов)
Як ми раніше писали, в День Незалежності України 24 серпня Андрій Богдан замість маршу з Зеленським відправився гуляти на весілля у Сен-Тропе.
Нагадаємо, у розслідуванні журналістів програми "Схеми" повідомлялося, що 13 березня Богдан, ймовірно, таємно зустрічався з головою Конституційного судуСтаніславом Шевчуком.