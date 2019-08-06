Богдан работает бесплатно: названы зарплаты членов Зе-команды

Журналисты узнали, какую зарплату получают соратники президента Украины Владимира Зеленского. Как оказалось, сам глава государства за месяц получил почти 23 тысячи гривен, а Андрей Богдан, который возглавляет Офис президента, уже третий месяц работает абсолютно бесплатно. Об этом сообщают "Українські новини", которые запросили информацию у Государственного управления делами.

"Заработная плата Президенту Украины Зеленскому В. А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 000 гривен", - сказано в сообщении.

Премий и надбавок Зеленский за июль не получал. Отмечается, что из зарплаты было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов, то есть за второй летний месяц Зеленский получил 22 540 гривен.

Фото: Андрей Богдан (Facebook)

"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась", - ответили в ГУД.

Отмечается, что руководство Офиса Президента также не получало заплату в мае и июне. К слову, Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая, а с 25 июня все они были переведены в Офис Президента.

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