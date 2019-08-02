Богдан прокомментировал свою отставку: бурная реакция сети

Глава АП Андрей Богдан считает, что против него была совершена провокация
Андрей Богдан написал заявление на увольнение и прокомментировал его появление в СМИ. По словам главы Офиса Владимира Зеленского, ему неизвестно, как появился снимок того, что он писал заявление на увольнение, но факт его написания он подтвердил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". В социальной сети Facebook пользователи отреагировали на реакцию Богдана очень амбивалентно.
В своем заявлении Андрей Богдан предположил, что публикация его заявления в сети могла быть провокацией "каких-то спецслужб".
"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете - не знаю. Может - журналисты-расследователи, может СБУ, может, провокация каких-то спецслужб", - сказал Богдан.
Он также добавил, что действующий Президент Украины может подписать такое заявление в любой момент.
Сеть неоднозначно отреагировала на слова чиновника. По мнению пользователей, написание заявления без указания даты – незаконные действия:
Богдан написал заявление на увольнение – реакция сети (скриншот: facebook.com/www.rbc.ua)
Отметим, что Богдана назначили главой АП 21 мая 2019 года. Во время кампании Владимира Зеленского его связывали со штабом будущего президента.