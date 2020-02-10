Богдан написал заявление об увольнении - СМИ

Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан решил уволиться с поста главы Офиса президента

Андрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины. Соответствующая информация появилась в СМИ, после чего ее подтвердили ряд источников как из окружения Владимира Зеленского, так и самого Богдана.

В ОПУ официально не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Богдана - сообщает РБК-Украина со ссылкой на два несвязанных источника во власти.

Согласно заявлению одного из них, Богдан уже написал заявление, причем "на этот раз официально".

В окружении президента говорят, что все должно уже стать понятно до утро 11 февраля. Отмечается также, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении Богдана на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

На данный момент заявление якобы не принято Зеленским.

Между тем, бывший нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на инсайды сообщил, что вечером 10 февраля из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи.

"А я не верю, что президент Зеленский спилит сук, на котором только что устроился", - добавил он.

Скрин с Telegram-канала Игоря Мосийчука

Как пишет издание "Украинская правда" на своем инсайдерском Telegram-канале Off the record, информацию об отставке Богдана им подтвердили четыре не связанных с собой источника как из окружения президента, так и из окружения самого Богдана.

Скрин с Telegram-канала Off the record