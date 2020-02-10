Богдан написав заяву про звільнення - ЗМІ

Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан вирішив звільнитися з посади голови Офісу президента

Андрій Богдан вирішив піти у відставку з поста глави Офісу президента України. Відповідна інформація з'явилася у ЗМІ, після чого її підтвердили кілька джерел як з оточення Володимира Зеленського, так і самого Богдана.

В ОПУ офіційно не підтверджують, але і не спростовують можливу відставку Богдана - повідомляє РБК-Україна з посиланням на два незалежних джерела у владі.

Згідно із заявою одного з них, Богдан вже написав заяву, причому "цього разу офіційно".

В оточенні президента кажуть, що все має стати зрозуміло до ранку 11 лютого. Зазначається також, що на відміну від попередніх чуток про звільнення Богдана цього разу він "не став би категорично спростовувати цю інформацію".

На даний момент заяву нібито не прийнято Зеленським.

Між тим, колишній нардеп Ігор Мосійчук із посиланням на інсайди повідомив, що ввечері 10 лютого з кабінету Богдана почали виносити його особисті речі.

"А я не вірю, що президент Зеленський спиляє сук, на якому тільки що влаштувався", - додав він.

Скрін з Telegram-каналу Ігоря Мосійчука

Як пише видання "Українська правда" на своєму інсайдерівським Telegram-каналі Off the record, інформацію про відставку Богдана їм підтвердили чотири не пов'язаних з собою джерела як з оточення президента, так і з оточення самого Богдана.

Скрін з Telegram-каналу Off the record