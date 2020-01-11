Бог у нас один: Ломаченко впервые отреагировал на скандал со спецназом РФ (видео)

Василий Ломаченко впервые прокомментировал скандал с видео со спецназом России
Василий Ломаченко попал в скандал из-за видео со спецназом РФ, в котором боксер восхитился убийцами украинцев. В сети боксера начали ругать и упрекать за то, что он таким образом поддерживает аннексию Крыма и поддерживает врагов.
Украинский чемпион впервые отреагировал на скандал и на своей страничке в Instagram. Василий записал видео, на котором прочел стихи. В них он благодарит тех людей, кто "увидел суть" и не обратил внимание на российский флаг.
"Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтобы с души, отмыв всю муть,
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают,
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают".
Поклонники спортсмена оперативно отреагировали на видео. Не все поняли такую позицию Ломаченко.
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