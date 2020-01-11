Бог у нас один: Ломаченко впервые отреагировал на скандал со спецназом РФ (видео)

Василий Ломаченко попал в скандал из-за видео со спецназом РФ, в котором боксер восхитился убийцами украинцев. В сети боксера начали ругать и упрекать за то, что он таким образом поддерживает аннексию Крыма и поддерживает врагов.

Украинский чемпион впервые отреагировал на скандал и на своей страничке в Instagram. Василий записал видео, на котором прочел стихи. В них он благодарит тех людей, кто "увидел суть" и не обратил внимание на российский флаг.

"Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтобы с души, отмыв всю муть,

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают,

Вот камень вновь летит, и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают".

Поклонники спортсмена оперативно отреагировали на видео. Не все поняли такую позицию Ломаченко.

Бери Усіка під руку - і в Ростов до Януковича.

Вася поплавил мозги себе, как же плохо влияет православная ху*ня на людей.

С Ираном тоже у кого то Бог один, и шо теперь? От этого они не перестанут быть агрессивными туземцами с ракетой.

Я думав тільки Усик має талант.

Ой, Вася Вася, что щас начнется. Я думаю и в сепаратизме обвинят.

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