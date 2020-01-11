Бог у нас один: Ломаченко вперше відреагував на скандал зі спецназом РФ (відео)

Василь Ломаченко потрапив у скандал через відео зі спецназом РФ, в якому боксер захопився вбивцями українців. У мережі боксера почали лаяти й дорікати за те, що він таким чином підтримує анексію Криму і підтримує ворогів.

Український чемпіон вперше відреагував на скандал і на своїй сторінці в Instagram. Василь записав відео, на якому прочитав вірші. В них він дякує тих людей, хто "побачив суть" і не звернув увагу на російський прапор.

"Спасибі всім, хто все ж побачив суть,

Вона була зовсім не в триколорі,

А щоб з душі, відмивши всю каламуть,

І брат на брата так не ліз щоб при розбраті.

Забули ми, що Бог у нас один,

І біси узи спритно розривають,

Ось камінь знову летить, і не один,

Так як і тут в гарячці щось накопають".

Шанувальники спортсмена оперативно відреагували на відео. Не всі зрозуміли таку позицію Ломаченко.

Бери Усіка під руку - і в Ростов до Януковича.

Вася поплавил мізки собі, як же погано впливає православна ху*ня на людей.

З Іраном теж у когось Бог один, і шо тепер? Від цього вони не перестають бути агресивними тубільцями з ракетою.

Я думав тільки Усик має талант.

Ой, Вася Вася, що почнеться. Я думаю і в сепаратизмі звинуватять.

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