Бог наказывает: Россию замело майским снегом (фото)

На полуострове Ямал в России объявили штормовое предупреждение и с 23 мая города Салехард и Лабытнанги заносит снегом. В регионе бушует настоящая метель, а жители называют себя "замерзшими".

За неделю до начала лета в России выпал снег и огромными сугробами замело несколько городов. В регионе объявлено штормовое предупреждение, так как порывы ветра местами достигают 18 м/с. Авиарейсы отменены, паромная переправа через реку Обь не работает.

Снег в России (социальные сети)

Ночная температура воздуха опустилась до -2 градусов, а дневная колеблется от +1 до +6 градусов. Плюсовая температура днем создает дополнительные неудобства, так как снег мокрый и большая часть дорог заблокирована.

Местные жители в шоковом состоянии. Несмотря на то, что на полуострове Ямал субарктический климат и температура воздуха в мае не превышает +9 градусов, но снегопады и метель – все-таки аномальное явление.

В России в конце мая выпал снег (социальные сети)

Они выкладывают в социальных сетях фотографии заснеженных улиц и жалуются, что коммунальщики бросили их на произвол судьбы.

"Пешеходы по проезжей части ходят, на некоторых участках дорог движение по одной колее, приходится останавливаться и пропускать встречные автомобили. Я уже вообще молчу про дворовые территории, снега по колено", - пишет Дмитрий Морозов.

Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня, очень плохая.

Это потому что лед плохо провожали.

А где наши коммунальные службы?

Зато Крымнаш, храмы вместо скверов, на луну скоро улетите. Не кажется ли вам, что бог наказывает россиян за то, что все такие глупые и бесхребетные?

Скриншот комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что наводнение в Закарпатье показали с высоты птичьего полета.

А также мы рассказывали о том, что в сети показали потрясающие фото заснеженных склонов Карпат.