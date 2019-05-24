Бог карає: Росію замело травневим снігом (фото)

На півострові Ямал в Росії оголосили штормове попередження і з 23 травня міста Салехард і Лабитнангу заносить снігом. У регіоні вирує справжня заметіль, а жителі називають себе "замерзлими".

За тиждень до початку літа у Росії випав сніг і величезними заметами замело кілька міст. У регіоні оголошено штормове попередження, так як пориви вітру місцями досягають 18 м/с. Авіарейси скасовані, поромна переправа через річку Обь не працює.

Сніг у Росії (соціальні мережі)

Нічна температура повітря опустилася до -2 градусів, а денна коливається від +1 до +6 градусів. Плюсова температура вдень створює додаткові незручності, так як сніг мокрий і велика частина доріг заблокована.

Місцеві жителі в шоковому стані. Незважаючи на те, що на півострові Ямал субарктичний клімат і температура повітря в травні не перевищує +9 градусів, але снігопади і заметіль – все ж таки аномальне явище.

В Росії в кінці травня випав сніг (соціальні мережі)

Вони викладають у соціальних мережах фотографії засніжених вулиць і скаржаться, що комунальники кинули їх напризволяще.

"Пішоходи ходять по проїжджій частині, на деяких ділянках доріг рух по одній колії, доводиться зупинятися і пропускати зустрічні автомобілі. Я вже взагалі мовчу про дворові території, снігу по коліно", - пише Дмитро Морозов.

Погана прикмета – прибирати зимові речі раніше червня, дуже погана.

Це тому що лід погано проводжали.

А де наші комунальні служби?

Зате Кримнаш, храми замість скверів, на місяць скоро полетите. Чи не здається вам, що бог карає росіян за те, що всі такі дурні і безхребетні?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що повінь у Закарпатті показали з висоти пташиного польоту.

А також ми розповідали про те, що у мережі показали приголомшливі фото засніжених схилів Карпат.