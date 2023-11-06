UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Бог металу" на стилі. Один з найкращих музикантів світу одягнув українську вишиванку (фото)

Легендарний музикант Роб Гелфорд (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Відомий британський музикант, автор пісень та продюсер, вокаліст хеві-метал гурту Judas Priest Роб Гелфорд вдягнув вишиванку від українського виробника Etnodim.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Metal Pilgrim в Instagram.

Що відомо про вишиванку

Чорна вишиванка з білим орнаментом - з чоловічої колекції виробника Ethnodim. Зараз в інтернет-магазині така коштує 4400 гривень. Вона з льону, вишита бавовняними нитками гладдю.

Це пряма сорочка з коміром стійкою, спереду розріз з застібкою на кнопку. Комір та манжети також оброблені вишивкою. У вишивці використані хрести, булави, мечі, дубове листя, стилізований герб та інші - символи сміливості, міцності, боротьби та історичного шляху України.

Скриншот

Також стало відомо, що легендарному музиканту ця вишиванка була подарована.

"Я такий радий, що мій подарунок досяг Металевого Бога" Тепер у Роба Гелфорда є справжня вишиванка, традиція якої йде у глибину віків. Це Metal AF!", - написав Metal Pilgrim.

Роб Гелфорд в українській вишиванці (фото: instagram.com/metal_pilgrim)

Чим відомий Роб Гелфорд

Це відомий британський рок-музикант, вокаліст хеві-метал гурту Judas Priest.

За версією журналу Classic Rock, Хелфорд займає 9 місце у рейтингу найкращих фронтменів рок-музики. За потужні вокальні дані та значний внесок у розвиток метала Гелфорд отримав прізвисько Metal God (Бог металу).

У першому гурті він опинився у 15 років - його лідером був шкільний вчитель. Після школи він потрапив на роботу у Великий театр у Вулвергемптоні - був учнем освітлювача ті зіграв кілька аматорських ролей. Так у нього проявилося бажання виступати на сцені.

Рокер є відкритим гомосексуалом від 1998 року, він підтримує ЛГБТ.

Раніше ми писали про те, що вишиванку вдягнув зірка "Гри престолів".

А ще розповідали про те, шахраї "ховають" українських зірок та повідомляють про це родичам.

Читайте РБК-Україна в Google News
музикантивышиванка