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"Бог металла" на стиле. Один из лучших музыкантов мира надел украинскую вышиванку (фото)

Легендарный музыкант Роб Гэлфорд (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Известный британский музыкант, автор песен и продюсер, вокалист хэви-метал группы Judas Priest Роб Хэлфорд надел вышиванку от украинского производителя Etnodim.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Metal Pilgrim в Instagram.

Что известно о вышиванке

Черная вышиванка с белым орнаментом – из мужской коллекции производителя Ethnodim. Сейчас в интернет-магазине стоит 4400 гривен. Она из льна, вышитая хлопчатобумажными нитями гладью.

Это прямая рубашка со стойкой воротником, спереди разрез с застежкой на кнопку. Воротник и манжеты также отделаны вышивкой. В вышивке использованы кресты, булавы, мечи, дубовые листья, стилизованный герб и другие - символы смелости, крепости, борьбы и исторического пути Украины.

Скриншот

Также стало известно, что легендарному музыканту эта вышиванка была подарена.

"Я так рад, что мой подарок достиг Металлического Бога" Теперь у Роба Хэлфорда есть настоящая вышиванка, традиция которой уходит вглубь веков. Это Metal AF!", – написал Metal Pilgrim.

Роб Хэлфорд в украинской вышиванке (фото: instagram.com/metal_pilgrim)

Чем известен Роб Хэлфорд

Это известный британский рок-музыкант, вокалист хеви-метал группы Judas Priest.

По версии журнала Classic Rock, Хэлфорд занимает 9 место в рейтинге лучших фронтменов рок-музыки. За мощные вокальные данные и значительный вклад в развитие металла Хэлфорд получил прозвище Metal God (Бог металла).

В первой группе он оказался в 15 лет - его лидером был школьный учитель. После школы он попал на работу в Большой театр в Вулвергемптоне - был учеником осветителя и сыграл несколько любительских ролей. Так у него проявилось желание выступать на сцене.

Рокер является открытым гомосексуалом с 1998 года, он поддерживает ЛГБТ.

Раньше мы писали о том, что вышиванку надела звезда "Игры престолов".

А еще рассказывали о том, жулики "хоронят" украинских звезд и сообщают об этом родственникам.

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