Боевики сорвали съемки украинского телеканала в Марьинке обстрелом с большого калибра

В укрытии военные рассказали, что боевикам не понравилось движение на позициях, поэтому они решили бросить в сторону ВСУ мину запрещенного 82-го калибра. Наши бойцы ответили огнем уже через несколько минут.

Стоит отметить, что Марьинка - это часть фронта, где между позициями украинских военных и боевиками от 100 до 200 метров.

Бойцы ВСУ говорят, что летом почти каждую ночь подползают к их позициям диверсанты боевиков. Кроме того, ежедневно в любое время стреляют снайперы.

Недавно после снайперського огня боевики открыли огонь из пулеметов. При этом пули полетели в деревню, к местным, но к счастью, никто не пострадал.

Боевики открыли огонь во время съемок сюжета в Марьинке (видео: YouTube)