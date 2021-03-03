UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики сорвали съемки украинского телеканала в Марьинке обстрелом с большого калибра

Автор: Styler

На Донбассе продолжается накаленная обстановка. Боевики самопровозглашенной "ДНР" открывают огонь прямо посреди белого дня. Это на себе смогли ощутить журналисты ТСН в Марьинке, кода во время сюжета недалеко от них взорвалась мина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В укрытии военные рассказали, что боевикам не понравилось движение на позициях, поэтому они решили бросить в сторону ВСУ мину запрещенного 82-го калибра. Наши бойцы ответили огнем уже через несколько минут.

Стоит отметить, что Марьинка - это часть фронта, где между позициями украинских военных и боевиками от 100 до 200 метров.

Бойцы ВСУ говорят, что летом почти каждую ночь подползают к их позициям диверсанты боевиков. Кроме того, ежедневно в любое время стреляют снайперы.

Недавно после снайперського огня боевики открыли огонь из пулеметов. При этом пули полетели в деревню, к местным, но к счастью, никто не пострадал.

Боевики открыли огонь во время съемок сюжета в Марьинке (видео: YouTube)

Напомним, на Донбассе погиб молодой боец ВСУ Андрей Мирча. Ему было всего 19 лет. 18 марта ему бы исполнилось 20 лет. Он был старшим в многодетной семье, в которой было 5 детей.

Ранее на Донбассе подорвались сразу три украинских бойца. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское. В результате взрыва погибли капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассобстрел
Читайте также
ТКГ договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе
Боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции ООС
Прогноз погоды