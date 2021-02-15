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На Донбассе подорвались сразу три украинских бойца: стали известны их имена

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 10:03
На Донбассе подорвались сразу три украинских бойца: стали известны их имена На Донбассе погибли трое наших военных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Донбассе 14 февраля погибли трое украинских военнослужащих - они подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения операции Объединенных сил.

В Telegram-канале "Черговий ООС" сообщили имена и опубликовали фото погибших бойцов.

Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское. В результате взрыва погибли:

Капитан Александр Войтенко, 30.11.1974 г.р., уроженец Полтавы.

На Донбассе подорвались сразу три украинских бойца: стали известны их имена

Солдат Вячеслав Алексеенко, 17.04.1987 г.р., уроженец города Кременчуг.

На Донбассе подорвались сразу три украинских бойца: стали известны их имена

Старший солдат Дмитрий Мироненко, 31.03.1994 г.р., уроженец Харькова.

На Донбассе подорвались сразу три украинских бойца: стали известны их имена

Отметим, что воины погибли, когда перемещались на другие позиции.

В ОТУ "Север" сообщили, что на месте гибели военных работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее украинская сторона заявила, что оккупационные войска Российской Федерации демонстрируют нежелание соблюдать условия перемирия. В частности, возле линии разграничения обнаружили более 20 "Градов" и 18 танков.

Как мы ранее писали, на Донбассе 11 февраля от вражеской пули погиб военный Владислав Лященко. Парню было всего 24 года.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе в районе Новомихайловки при выдвижении на взводный опорный пункт подорвались трое военнослужащих 28 отдельной механизированной бригады. В результате подрыва погибли двое из них.

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