На Донбассе подорвались сразу три украинских бойца: стали известны их имена

На Донбассе 14 февраля погибли трое украинских военнослужащих - они подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, ранее украинская сторона заявила, что оккупационные войска Российской Федерации демонстрируют нежелание соблюдать условия перемирия. В частности, возле линии разграничения обнаружили более 20 "Градов" и 18 танков.

В ОТУ "Север" сообщили, что на месте гибели военных работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Отметим, что воины погибли, когда перемещались на другие позиции.

Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское. В результате взрыва погибли:

Как мы ранее писали, на Донбассе 11 февраля от вражеской пули погиб военный Владислав Лященко. Парню было всего 24 года.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе в районе Новомихайловки при выдвижении на взводный опорный пункт подорвались трое военнослужащих 28 отдельной механизированной бригады. В результате подрыва погибли двое из них.