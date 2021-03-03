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Боевики сорвали съемки украинского телеканала в Марьинке обстрелом с большого калибра

Новина українською → Марьинка, Среда 03 марта 2021 19:04
Боевики сорвали съемки украинского телеканала в Марьинке обстрелом с большого калибра Боевики открыли огонь во время съемок сюжета в Марьинке (фото: facebook.com/modmilrus66)
Автор: Styler

На Донбассе продолжается накаленная обстановка. Боевики самопровозглашенной "ДНР" открывают огонь прямо посреди белого дня. Это на себе смогли ощутить журналисты ТСН в Марьинке, кода во время сюжета недалеко от них взорвалась мина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В укрытии военные рассказали, что боевикам не понравилось движение на позициях, поэтому они решили бросить в сторону ВСУ мину запрещенного 82-го калибра. Наши бойцы ответили огнем уже через несколько минут.

Стоит отметить, что Марьинка - это часть фронта, где между позициями украинских военных и боевиками от 100 до 200 метров.

Бойцы ВСУ говорят, что летом почти каждую ночь подползают к их позициям диверсанты боевиков. Кроме того, ежедневно в любое время стреляют снайперы.

Недавно после снайперського огня боевики открыли огонь из пулеметов. При этом пули полетели в деревню, к местным, но к счастью, никто не пострадал.

Боевики открыли огонь во время съемок сюжета в Марьинке (видео: YouTube)

Напомним, на Донбассе погиб молодой боец ВСУ Андрей Мирча. Ему было всего 19 лет. 18 марта ему бы исполнилось 20 лет. Он был старшим в многодетной семье, в которой было 5 детей.

Ранее на Донбассе подорвались сразу три украинских бойца. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское. В результате взрыва погибли капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко.

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