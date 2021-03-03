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Бойовики зірвали зйомки українського телеканалу в Мар'їнці обстрілом з великого калібру

Новость на русском → Мар'їнка, Середа 03 березня 2021 19:04
Бойовики зірвали зйомки українського телеканалу в Мар'їнці обстрілом з великого калібру Бойовики відкрили вогонь під час зйомок сюжету в Мар'їнці (фото: facebook.com/modmilrus66)
Автор: Styler

На Донеччині триває напружена обстановка. Бойовики самопроголошеної "ДНР" відкривають вогонь прямо посеред білого дня. Це на собі змогли відчути журналісти ТСН у Мар'їнці, коду під час сюжету недалеко від них вибухнула міна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В укритті військові розповіли, що бойовикам не сподобався рух на позиціях, тому вони вирішили кинути в бік ЗСУ міну забороненого 82-го калібру. Наші бійці відповіли вогнем вже через кілька хвилин.

Варто зазначити, що Мар'їнка - це частина фронту, де між позиціями українських військових і бойовиками від 100 до 200 метрів.

Бійці ЗСУ кажуть, що влітку майже кожну ніч підповзають до їх позицій диверсанти бойовиків. Крім того, щодня в будь-який час стріляють снайпери.

Нещодавно після снайперського вогню бойовики відкрили вогонь з кулеметів. При цьому кулі полетіли в село, до місцевих, але на щастя, ніхто не постраждав.

Бойовики відкрили вогонь під час зйомок сюжету в Мар'їнці (відео: YouTube)

Нагадаємо, на Донбасі загинув молодий боєць ЗСУ Андрій Мірча. Йому було всього 19 років. 18 березня йому виповнилося б 20 років. Він був старшим у багатодітній родині, в якій було 5 дітей.

Раніше на Донбасі підірвалися відразу троє українських бійців. Трагедія сталася неподалік від населеного пункту Новолуганське. В результаті вибуху загинули капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко і солдат В'ячеслав Алексєєнко.

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