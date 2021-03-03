Бойовики зірвали зйомки українського телеканалу в Мар'їнці обстрілом з великого калібру

На Донеччині триває напружена обстановка. Бойовики самопроголошеної "ДНР" відкривають вогонь прямо посеред білого дня. Це на собі змогли відчути журналісти ТСН у Мар'їнці, коду під час сюжету недалеко від них вибухнула міна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

В укритті військові розповіли, що бойовикам не сподобався рух на позиціях, тому вони вирішили кинути в бік ЗСУ міну забороненого 82-го калібру. Наші бійці відповіли вогнем вже через кілька хвилин.

Варто зазначити, що Мар'їнка - це частина фронту, де між позиціями українських військових і бойовиками від 100 до 200 метрів.

Бійці ЗСУ кажуть, що влітку майже кожну ніч підповзають до їх позицій диверсанти бойовиків. Крім того, щодня в будь-який час стріляють снайпери.

Нещодавно після снайперського вогню бойовики відкрили вогонь з кулеметів. При цьому кулі полетіли в село, до місцевих, але на щастя, ніхто не постраждав.

Бойовики відкрили вогонь під час зйомок сюжету в Мар'їнці (відео: YouTube)