Бойовики передали тіло замученого українця: нібито полонений військовий (відео)

Бойовики передали військовим невідоме тіло (Фото: колаж РБК-Україна)

Окупанти стверджують, що боєць ЗСУ Роман Беспалий вчинив самогубство

На Донбасі бойовики "ДНР" передали українським військовим тіло нібито бійця 43 МПБ "Патріот" старшого сержанта Романа Беспалого, який потрапив у полон у травні разом із ще сімома військовослужбовцями близько Новотроїцького. Процедуру впізнання проводили в Дніпрі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповів начальник відділу цивільно-військового співробітництва ООС Юрій Гуменний, жодних документів, речей, одягу з тілом у чорному мішку окупанти не надали. Була лише одна бирка з написаним від руки прізвищем Беспалий. До цього тіла бранців бойовики в пластику та без одягу не передавали.

Тіло загиблого було дуже понівечене, нутрощі вилучені, на обличчі не було носа і губи.

"ДНРівці" заявили, що це Беспалий, який вчинив самогубство.

Близько місяця тому колишній бойовик Євген Тинянський поширив в мережі повідомлення, що один з восьми полонених повісився в одиночній камері через те, що не витримав тортур "МГБ" терористів.

Бойовики передали військовим ЗСУ невідоме тіло і заявили, що це Роман Беспалий (Фото: скріншот)

Також стало відомо, що мова йде про військового ЗСУ, якого з Донецького СІЗО перевели у макіївську в'язницю.

Бойовики з особливим "ретельністю" намагалися схилити Беспалого до зрадництва.

Як розповідав один з чотирьох звільнених з полону бійців з цієї групи старший солдат Максим Горяїнов, у перші дні "ДНРівці" розсадили їх по "одиночках". Люди, які допитували полонених, вважали Беспалого неформальним лідером групи, і прагнули зламати першим.

Горяїнов каже, що бойовики передали не тіло Романа. Він вірить, що Беспалий живий.

Рідні українського військового - жінка та батько - після процедури упізнання також заявили, що це не він.

Анжела Беспала взагалі відкидає версію самогубства чоловіка: "Це не він. Чий це солдатик, я не знаю, але рідним я співчуваю".

Відео: Бойовики передали військовим ЗСУ невідоме тіло та заявили, що це Роман Беспалий