Боец ВСУ три недели воевал со сломанным хребтом. Врачи были шокированы

Военный сказал врачам, что у него, возможно, радикулит, так как сильно болит поясница, поднялась температура до 39 градусов и не спадает несколько дней.

Бойца направили на рентген, результаты которого шокировали медиков.

"При обстреле элемент кассетной бомбы, так называемая "стрелка", попала в левое подреберье, сломала два позвонка в поясничном отделе позвоночника и застряла в позвоночнике", - рассказывает врач военно-полевого госпиталя, львовский сосудистый хирург Тарас Кобза.

"Стрелка" кассетной бомбы сломала 2 поясничных позвонка и застряла в позвоночнике (фото: zaxid.net)

Само ранение элементом кассетного боеприпаса произошло еще 13 июля, а к медикам пациент обратился лишь в начале августа.

"Он практически три недели воевал со сломанным хребтом", - отмечает Кобза.

Обломки сломанных позвонков могли повредить нервы и сосуды. Однако, к счастью, этого не произошло. Когда боец шел в полевой госпиталь, он даже не подозревал, что в позвоночнике у него - застрявшая "стрелка" кассетной бомбы.

Элемент вражеского боеприпаса сделал прокол кожи всего на 1 мм, и защитник Украины даже его не заметил - подумал, что это обычная родинка.

След от проникновения элемента кассетной бомбы боец принял за родинку (фото: zaxid.net)

Военного отправили из зоны боевых действий в больницу для прохождения лечения.

Медик также объяснил, почему мужчина не почувствовал боли после такого ранения. Дело в том, что во время боев и сильных обстрелов из-за выделения адреналина воины могут просто не ощущать минимальных повреждений.

Также врачи рассказывают, что если пуля или обломок снаряда летят с очень высокой скоростью, то ткань не дает болевого симптома - при чрезвычайно быстром проникновении внутрь тела нервные окончания не успевают об этом сообщить.