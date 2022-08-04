Боєць ЗСУ три тижні воював зі зламаним хребтом. Лікарі були шоковані

Військовий сказав лікарям, що у нього, можливо, радикуліт, оскільки сильно болить поперек, піднялася температура до 39 градусів і не спадає кілька днів.

Бійця направили на рентген, результати якого шокували медиків.

"Під час обстрілу елемент касетної бомби, так звана "стрілка", потрапила у ліве підребер'я, зламала два хребці у поперековому відділі хребта і застрягла у хребті", - розповідає лікар військово-польового госпіталю, львівський судинний хірург Тарас Кобза.

"Стрілка" касетної бомби зламала 2 поперекових хребці і застрягла в хребті (фото: zaxid.net)

Саме поранення елементом касетного боєприпасу сталося ще 13 липня, а до медиків пацієнт звернувся лише на початку серпня.

"Він практично три тижні воював зі зламаним хребтом", - зазначає Кобза.

Уламки зламаних хребців могли пошкодити нерви та судини. Однак, на щастя, цього не сталося. Коли боєць йшов у польовий госпіталь, він навіть не підозрював, що в хребті у нього застрягла "стрілка" касетної бомби.

Елемент ворожого боєприпасу зробив прокол шкіри всього на 1 мм, і захисник України навіть його не помітив - подумав, що це звичайна родимка.

Слід від проникнення елемента касетної бомби боєць прийняв за родимку (фото: zaxid.net)

Військового відправили із зони бойових дій до лікарні для проходження лікування.

Медик також пояснив, чому чоловік не відчув болю після такого поранення. Річ у тому, що під час боїв і сильних обстрілів через виділення адреналіну воїни можуть просто не відчувати мінімальних пошкоджень.

Також лікарі розповідають, що якщо куля або уламок снаряда летять з дуже високою швидкістю, то тканина не дає больового симптому - при надзвичайно швидкому проникненні всередину тіла нервові закінчення не встигають про це повідомити.