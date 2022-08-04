Боєць ЗСУ три тижні воював зі зламаним хребтом. Лікарі були шоковані
Військовий ЗСУ на фронті отримав поранення осколком касетної бомби під час ворожого обстрілу, елемент якої застряг у хребті. Та 44-річний боєць навіть не підозрював про таку проблему, і продовжував воювати на передовій майже 3 тижні, поки біль у попереку не змусила воїна звернутися до медиків.
Про це 4 серпня передає видання ZAXID.NET.
Військовий сказав лікарям, що у нього, можливо, радикуліт, оскільки сильно болить поперек, піднялася температура до 39 градусів і не спадає кілька днів.
Бійця направили на рентген, результати якого шокували медиків.
"Під час обстрілу елемент касетної бомби, так звана "стрілка", потрапила у ліве підребер'я, зламала два хребці у поперековому відділі хребта і застрягла у хребті", - розповідає лікар військово-польового госпіталю, львівський судинний хірург Тарас Кобза.
"Стрілка" касетної бомби зламала 2 поперекових хребці і застрягла в хребті (фото: zaxid.net)
Саме поранення елементом касетного боєприпасу сталося ще 13 липня, а до медиків пацієнт звернувся лише на початку серпня.
"Він практично три тижні воював зі зламаним хребтом", - зазначає Кобза.
Уламки зламаних хребців могли пошкодити нерви та судини. Однак, на щастя, цього не сталося. Коли боєць йшов у польовий госпіталь, він навіть не підозрював, що в хребті у нього застрягла "стрілка" касетної бомби.
Елемент ворожого боєприпасу зробив прокол шкіри всього на 1 мм, і захисник України навіть його не помітив - подумав, що це звичайна родимка.
Слід від проникнення елемента касетної бомби боєць прийняв за родимку (фото: zaxid.net)
Військового відправили із зони бойових дій до лікарні для проходження лікування.
Медик також пояснив, чому чоловік не відчув болю після такого поранення. Річ у тому, що під час боїв і сильних обстрілів через виділення адреналіну воїни можуть просто не відчувати мінімальних пошкоджень.
Також лікарі розповідають, що якщо куля або уламок снаряда летять з дуже високою швидкістю, то тканина не дає больового симптому - при надзвичайно швидкому проникненні всередину тіла нервові закінчення не встигають про це повідомити.
Нагадаємо, раніше хірурги в Києві витягли осколок ворожого снаряда з серця важкопораненого військового ЗСУ, не зупиняючи орган, а також в Інституті серця показали відео цієї надскладної операції.
А також ми писали, що у Львові лікарі врятували 13-річного хлопчика з Лисичанська, у якого уламок снаряда пройшов через легеню.