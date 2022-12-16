Боєць ТРО збив із кулемета ракету, яка летіла на Київ (відео)

Деталі подвигу бійця

Як виявилось, воїн збив ворожу ракету з кулемета.

"Фантастика якась! Боєць тероборони збив на Київщині ракету з кулемета! З кулемета, Карле! Це ж ймовірність 1 зі 100", - написав про це Олександр Аронець.

Зазначається, що молодий хлопець із ТРО відзначився блискавичною реакцією, він миттєво зреагував та потрапив у ракету. Вона почала крутитися і врешті-решт впала.

Наслідки ракетного удару 16 грудня

Внаслідок масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві отримали пошкодження кілька об'єктів енергозабезпечення. У зв'язку з цим у столиці виникли перебої з електрикою, а також тепло- та водопостачання.

По Києву було випущено 40 ракет, з них збито ППО – 37.