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Боєць ТРО збив із кулемета ракету, яка летіла на Київ (відео)

Боєць ТРО збив російську ракету кулеметом (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія здійснила ще один масштабний ракетний удар по Україні 16 грудня. Усього було випущено близько 60 ракет по всій території нашої країни. Одну із ворожих ракет збив боєць тероборони на Київщині.

Про цей подвиг військового сказано на відео, опублікованому у мережі.

Деталі подвигу бійця

Як виявилось, воїн збив ворожу ракету з кулемета.

"Фантастика якась! Боєць тероборони збив на Київщині ракету з кулемета! З кулемета, Карле! Це ж ймовірність 1 зі 100", - написав про це Олександр Аронець.

Зазначається, що молодий хлопець із ТРО відзначився блискавичною реакцією, він миттєво зреагував та потрапив у ракету. Вона почала крутитися і врешті-решт впала.

Наслідки ракетного удару 16 грудня

Внаслідок масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві отримали пошкодження кілька об'єктів енергозабезпечення. У зв'язку з цим у столиці виникли перебої з електрикою, а також тепло- та водопостачання.

По Києву було випущено 40 ракет, з них збито ППО – 37.

Зазначимо, що у столиці відкрито 430 стаціонарних "Пунктів незламності", де можна зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити електронні пристрої та скористатися інтернетом.

Нагадаємо, 16 грудня окупанти завдали чергового масованого обстрілу територією України. Через це виникли перебої з електроенергією у низці регіонів.

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обстріл Києва