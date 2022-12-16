Боец ТРО сбил из пулемета ракету, которая летела на Киев (видео)

Детали подвига бойца

Как оказалось, воин сбил вражескую ракету из пулемета.

"Фантастика какая-то! Боец терробороны сбил на Киевщине ракету из пулемета! Из пулемета, Карл!!! Это же вероятность 1 из 100", - написал об этом Александр Аронец.

Отмечается, что молодой парень из ТРО отличился молниеносной реакцией, он мгновенно среагировал и попал в ракету. Она начала кружится и в конце концов упала.

Последствия ракетного удара 16 декабря

В результате массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве получили повреждения несколько объектов энергообеспечения. В связи с этим в столице возникли перебои с электричеством, а также тепло- и водоснабжением.

По Киеву было выпущено 40 ракет, из них сбиты ПВО - 37.