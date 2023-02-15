Boeing 737 превратили в роскошную виллу, с одного взгляда на которую перехватывает дыхание (фото)

Нередко владельцы гостиничных сетей прибегают к различным новшествам и нестандартным решениям, призванным подарить посетителям лучшие впечатления от отдыха в их заведениях, войти в число топовых. Вилла из самолета Boeing 737 на вершине утеса на индонезийском острове Бали, бесспорно, именно такой случай.

Как выглядит уникальный Private Jet by Hanging Gardens, сколько стоит проживание и что ждет посетителей виллы помимо потрясающего захватывающего вида - смотрите и читайте в материале ниже.

"Крылатая" вилла сконструирована из пассажирского лайнера Boeing 737, ранее принадлежавшего флоту авиакомпании Mandala Airlines, которая уже не существует.

Роскошная Private Jet Villa из Боинга на вершине скалы на Бали (фото: expedia.co.id / instagram.com/privatejetvilla)

Вышедший из эксплуатации самолет купил предприниматель и владелец гостиничной сети Bubble Hotel Bali Феликс Демин в 2021 году. Боинг транспортировали на вершину скалы и установили на высоте 150 метров над уровнем моря недалеко от пляжа Ньянг-Ньянг.

Боинг 737 стал уникальной виллой на вершине утеса (фото: instagram.com/privatejetvilla)

Затем начались работы по трансформации самолета в особенную виллу, чтобы у посетителей не только перехватывало дыхание от вида чудо-отеля, словно парящего над живописным побережьем популярного курорта, но и для соответствия заведения своему функциональному предназначению. Так, пристроили бассейн, обустроили интерьер и апартаменты для проживания, дополнили прочими клубными и гостиничными атрибутами.

Как выглядит Private Jet Villa (фото: expedia.co.id / instagram.com/privatejetvilla)

Как признается Демин, он стремился, чтобы "люди испытывали "вау-эффект" от каждой секунды пребывания в этом необычном месте", передает CNN.

На виллу можно попасть по лестнице, ведущей вдоль крыла к главному входу. Внутри гостиная с барной стойкой, диваном-кроватью и стеклянным порталом, а также две спальни с гардеробными.

Детали интерьера виллы-самолета Private Jet Villa (фото: instagram.com/privatejetvilla)

Кокпит был преобразован в большую ванную комнату с дополнительными иллюминаторами, чтобы находящиеся внутри могли видеть то, что "за бортом". В отеле также есть шезлонги, зона отдыха на открытом воздухе и место для костра.

Детали интерьера виллы Private Jet на Бали (фото: instagram.com/privatejetvilla)

Вилла должна заработать с апреля. Так, на воплощение идеи с самолетом-отелем на вершине скалы на Бали владельцу заведения потребовалось немногим более года.

Цены на отдых в роскошной вилле Private Jet by Hanging Gardens могут показаться многим "заоблачными" - стоимость составляет от 7 тысяч долларов за сутки (то есть около 257 тысяч гривен). Но это далеко не самые высокие расценки для гостиниц и отелей в мире. Так, например, сутки проживания в номере Royal Penthouse Suite в фешенебельной гостинице President Wilson 5* в Женеве обойдутся в 80 тысяч долларов, а ночь в апартаментах отеля Palms Casino Resort в Лас-Вегасе обойдется в 100 тысяч долларов. И это еще не предел.

Как выглядит вилла-Боинг Private Jet на вершине скалы на Бали (фото: expedia.co.id / instagram.com/privatejetvilla)