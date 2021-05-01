В Украину будут летать скандальные Boeing 737 Mаx: как они выглядят и что с ними не так

В Украину возвращают скандальные самолеты Boeing 737 Max со всеми необходимыми обновлениями.

Как выглядит Boeing 737 Mаx

Сообщается, что обновленные Boeing 737 Mаx оснащены Sky Interior. Это специальная версия салона со светодиодной подсветкой, которая меняет цвета. Такой салон является стандартом для Boeing 737, в том числе предыдущего поколения Next Generation, уже 10 лет.

Сидения в самолете размещены по схеме 3+3. Они не отличаются от бизнес-класса. Единственный бонус - в бизнес-классе блокируется среднее кресло.

В каждом ряду установлены розетки для зарядки электронных устройств. Для зарядки также можно воспользоваться расположенным рядом с розеткой USB-портом.

Из особенностей Boeing 737 Mаx - туалет в них стал еще меньше, чем в самолетах предыдущего поколения. Однако в нем разместили сразу три зеркала. Видимо, что бы создать ощущение большего пространства. Приятное дополнение - красивая подсветка, которая гаснет после того, как дверь запирается.

Польская авиакомпания LOT утверждает, что были проведены все необходимые обновления Boeing 737 Mаx для того, чтобы лайнеры могли летать максимально безопасно.

"Boeing 737 Mаx считается самым современным самолетом Boeing из допущенных к коммерческой эксплуатации. Благодаря новым двигателям авиакомпании получают существенную экономию топлива", - говорится на сайте Avianews.

Сообщается, что обновленные Boeing 737 Mаx оснащены всем необходимым для комфортного путешествия.

Фото: салон Boeing 737 Max (avianews.com)

Что же не так с Boeing 737 Mаx?

Отметим, что данная модель Boeing причастна к ряду катастроф, в результате которых были человеческие жертвы.

Две масштабные авиакатастрофы Boeing 737 Max - в Индонезии и Эфиопии - произошли с перерывом всего в пять месяцев и унесли 346 жизней.

В основном крушение этой модели Boeing объяснялся техническим состоянием самолета.