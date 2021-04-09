Boeing выявил проблемы в электропитании некоторых самолетов 737 MAX
Компания Boeing выявила проблему с электропитанием в конкретных партиях самолетов 737 MAX. Производитель рекомендовал авиакомпаниям обратить внимание на эту проблему.
Об этом сообщает Reuters.
В Boeing заверили, что тесно сотрудничают с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) по этой проблеме. Компания также передала авиаперевозчикам регистрационные номера конкретных самолетов 737 MAX, в которых может возникнуть проблема с электропитанием.
Производитель отметил, что рекомендовал16 авиакомпаниям, эксплуатирующих Boeing 737 MAX, обратить внимание на возможную проблему с электросистемой в конкретных партиях самолетов говорится.
Сообщение Boeing привело к снятию с рейсов самолетов 737 MAX. В частности, компания Southwest Airlines исключила из своего расписания 30 авиалайнеров этой модели, что составляет почти половину ее парка.
Напомним, полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два самолета этой модели. В феврале 2020-го в авиалайнерах обнаружили новую проблему, на этот раз с программным обеспечением.
Отметим, в мае 2020 года Boeing постепенно восстановил производство модели 737 MAX. Оно останавливалось, поскольку авиакомпании отозвали заказ на данную модель.
РБК-Украина сообщало, что в конце января 2021 года Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило самолетам Boeing 737 Max возобновить полеты в Европе.