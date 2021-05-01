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В Україну літатимуть скандальні Boeing 737 Мах: як вони виглядають і що з ними не так

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 22:49
В Україну літатимуть скандальні Boeing 737 Мах: як вони виглядають і що з ними не так Фото: літаки в аеропорту (фото: David Ryder / Getty Images)
Автор: Styler

В Україну повертають скандальні літаки Boeing 737 Max з усіма необхідними оновленнями.

Про це повідомляє профільне видання Avianews.

Як виглядає Boeing 737 Мах

Повідомляється, що оновлені Boeing 737 мах оснащені Sky Interior. Це спеціальна версія салону зі світлодіодним підсвічуванням, яка змінює кольори. Такий салон є стандартом для Boeing 737, в тому числі попереднього покоління Next Generation, вже 10 років.

Сидіння в літаку розміщені за схемою 3+3. Вони не відрізняються від бізнес-класу. Єдиний бонус - в бізнес-класі блокується середнє крісло.

У кожному ряду встановлені розетки для зарядки електронних пристроїв. Для зарядки також можна скористатися розташованим поруч з розеткою USB-портом.

З особливостей Boeing 737 Мах - туалет в них став ще менше, ніж в літаках попереднього покоління. Однак у ньому розмістили відразу три дзеркала. Мабуть, що б створити відчуття більшого простору. Приємне доповнення - красиве підсвічування, яке гасне після того, як двері замикаються.

Польська авіакомпанія LOT стверджує, що були проведені всі необхідні оновлення Boeing 737 Мах для того, щоб лайнери могли літати максимально безпечно.

"Boeing 737 Мах вважається найсучаснішим літаком Boeing з допущених до комерційної експлуатації. Завдяки новим двигунам авіакомпанії отримують істотну економію палива", - йдеться на сайті Avianews.

Повідомляється, що оновлені Boeing 737 мах оснащені всім необхідним для комфортної подорожі.

В Україну літатимуть скандальні Boeing 737 Мах: як вони виглядають і що з ними не такВ Україну літатимуть скандальні Boeing 737 Мах: як вони виглядають і що з ними не такВ Україну літатимуть скандальні Boeing 737 Мах: як вони виглядають і що з ними не так

Фото: салон Boeing 737 Max (avianews.com)

Що ж не так з Boeing 737 Мах?

Відзначимо, що дана модель Boeing причетна до ряду катастроф, в результаті яких були людські жертви.

Дві масштабні авіакатастрофи Boeing 737 Max - в Індонезії та Ефіопії - сталися з перервою всього в п'ять місяців і забрали 346 життів.

В основному крах цієї моделі Boeing пояснювався технічним станом літака.

Раніше ми писали, що в Чикаго пасажири літака влаштували масову бійку.

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Новини України Життя Boeing 737
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