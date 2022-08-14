В бочке, на зиму и "быстрые": лучшие украинские рецепты квашеных помидоров

Квашеные помидоры - невероятно вкусная закуска, которая подойдет к мясу, картофелю, каше или любому другому блюду на вашем столе. Спелые красные томаты можно закладывать в кадки, квасить на зиму в банках, а можно даже сделать "быстрые", лакомиться которыми можно уже за день-два!
В материале Styler далее делимся с вами рецептами от лучших украинских кулинаров - как народных, так и профессионалов.
Такие помидоры лучше всего квасить в бочках, но если нет, можно обойтись и другой тарой.
Составляющие (на 5 кг помидоров):
Как заквасить помидоры
Хорошо промойте помидоры, переберите их. Желательно мыть водой не из-под крана, чтобы была без хлорки.
Налейте в кастрюлю примерно 5 литров воды, засыпьте перец горошком, добавьте соль, лавровый лист и проварите минут пять.
Промойте листья винограда, вишни, нарежьте лук тонкими кольцами.
Заложите на дно сосуда для заквашивания листья, помидоры, лук. Повторяйте, пока не заложите все томаты.
Переложите помидоры листьями и луком (скриншот: YouTube/НАШІ БЕСАГИ)
Сверху засыпьте все листьями и залейте рассолом, который уже остыл.
Прижмите помидоры крышкой-гнетом и оставьте при комнатной температуре (18-22 градуса).
Самыми вкусными будут помидоры через две недели. Их можно уже смаковать, а кадку надо переместить в холодное место.
Смотрите ниже на видео процесс квашения помидоров в бочке:
Такие помидоры квасятся холодным способом и хранятся в банках под капроновой крышкой круглый год. Понадобятся мясистые помидоры, сливки не подойдут.
Составляющие на 3-литровую банку:
Такие помидоры в погребе простоят всю зиму (скриншот: YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Пошаговое приготовление
Хорошо промойте помидоры, очистите от зеленых хвостиков. Растворите соль в воде. Подготовьте чистые банки.
На дно банки выложите веточку укропа. Заложите помидоры, нарезанный чеснок, корень хрена, кусочек острого перца, веточку петрушки, еще одну веточку укропа.
Залейте помидоры водой и закройте крышкой. Такие помидоры будут храниться в погребе всю зиму.
Ниже на видео рецепт квашеных помидоров в банках:
Такие помидоры по рецепту известного кулинара, судьи МастерШеф Татьяны Литвиновой, будут готовы уже через 1-2 дня.
Составляющие на банку 2 л:
Такие помидоры можно есть уже через день-два (скриншот: YouTube/Татьяна Литвинова)
Как заквасить "быстрые" помидоры
Тщательно помойте спелые помидоры. Пробланшируйте их: сделайте надрез крест-накрест, залейте кипятком помидоры.
Нарежьте очищенную морковь кружочками, перчик и чеснок - пополам. Растворите в чуть теплой воде (1 литре) соль (столовую ложку с горкой).
Почистите кожицу с помидоров. Заложите в банку сельдерей, чеснок, лавровый лист, перец. Далее - помидоры, пересыпая кружочками моркови. Сверху можно добавить остальной сельдерей, еще один лавровый листок.
Залейте рассолом и закройте крышкой неплотно. В банку должен попадать воздух для процесса квашения.
Банку лучше всего поставить в тепло - где-то на солнечную сторону, тогда помидоры заквасятся за один, максимум два дня.
Смотрите на видео, как кулинар квасит помидоры. Это не только вкусно, а еще и красиво!
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