В діжці, на зиму та "швидкі": найкращі українські рецепти квашених помідорів

Квашені помідори - неймовірно смачна закуска, що пасуватиме до вашого столу. Стиглі червоні томати можна закладати в діжки, квасити на зиму в банках, а можна навіть зробити "швидкі", ласувати якими можна вже за день-два!
У матеріалі Styler далі ділимося з вами рецептами від найкращих українських кулінарів - як народних, так і професіоналів.
Такі помідори найкраще квасити в діжках, але якщо нема, можна обійтися й іншою тарою.
Складники (на 5 кг помідорів):
Як заквасити помідори
Гарно промийте помідори, переберіть їх. Бажано мити водою не з-під крана, щоб була без хлорки.
Налийте в каструлю приблизно 5 літрів води, засипте перець горошком, додайте сіль, лавровий листок і проваріть хвилин зо п'ять.
Промийте листя винограду, вишні, наріжте цибулю тонкими кільцями.
Закладіть на дно посудини для заквашування листя, помідори, цибулю. Повторюйте, поки не закладете всі томати.
Перекладіть помідори листям і цибулею (скріншот: YouTube/НАШІ БЕСАГИ)
Зверху засипте все листям і залийте нашим розсолом, який вже охолов.
Притисніть помідори кришкою-гнітом і залиште при кімнатній температурі (18-22 градуси).
Найсмачнішими будуть помідори за два тижні. Їх можна вже смакувати, а діжку треба перемістити в холодне місце.
Дивіться нижче на відео процес заквашування помідорів у діжці:
Такі помідори квасяться холодним способом і зберігаються в банках під капроновою кришкою цілий рік. Знадобляться м'ясисті помідори, сливки не підійдуть.
Складники на 3-літрову банку:
Такі помідори в погребі простоять всю зиму (скріншот: YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Покрокове приготування
Добре промийте помідори, очистіть від зелених хвостиків. Розчиніть сіль у воді. Підготуйте чисті банки.
На дно банки викладіть гілочку кропу. Закладіть помідори, нарізаний часник, корінь хрону, шматочок гострого перцю, гілочку петрушки, ще одну гілочку кропу.
Залийте помідори водою і закрийте кришкою. Такі помідори будуть зберігатися у погребі всю зиму.
Нижче на відео рецепт квашених помідорів в банках:
Такі помідори за рецептом відомої кулінарки, судді МастерШеф Тетяни Литвинової, будуть готові вже за 1-2 дні.
Складники на банку 2 л:
Такі помідори можна їсти вже за день-два (скріншот: YouTube/Татьяна Литвинова)
Як заквасити "швидкі" помідори
Ретельно помийте стиглі помідори. Пробланшируйте їх: зробіть надріз хрест-навхрест, залийте окропом помідори.
Наріжте очищену моркву кружальцями, перчик і часник - навпіл. Розчиніть в трохи теплій воді (1 літрі) сіль (столову ложку з гіркою).
Почистіть шкірку з помідорів. Закладіть в банку селеру, часник, лавровий листок, перець. Далі - помідори, пересипаючи кружальцями моркви. Зверху можна додати решту селери, ще один лавровий листок.
Залийте розсолом і закрийте кришкою нещільно. В банку має потрапляти повітря для процесу квашення.
Банку найкраще поставити в тепло - десь на сонячний бік, тоді помідори заквасяться за один, максимум два дні.
Дивіться на відео, як відома кулінарка квасить помідори. Це не тільки смачно, а ще й красиво!
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