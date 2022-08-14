В діжці, на зиму та "швидкі": найкращі українські рецепти квашених помідорів

Квашені помідори - неймовірно смачна закуска, що пасуватиме до вашого столу. Стиглі червоні томати можна закладати в діжки, квасити на зиму в банках, а можна навіть зробити "швидкі", ласувати якими можна вже за день-два!

У матеріалі Styler далі ділимося з вами рецептами від найкращих українських кулінарів - як народних, так і професіоналів.

Квашені помідори "від тещі" без оцту та цукру

Такі помідори найкраще квасити в діжках, але якщо нема, можна обійтися й іншою тарою.

Складники (на 5 кг помідорів):

10-20 шт. виноградного листя

30-40 шт. листя вишні

8-10 шт. перцю горошком (на 1 літр води)

3-4 шт. лаврового листа

30 г солі (1 ст. л. з гіркою) на літр води

0,8-1 кг цибулі

Як заквасити помідори

Гарно промийте помідори, переберіть їх. Бажано мити водою не з-під крана, щоб була без хлорки.

Налийте в каструлю приблизно 5 літрів води, засипте перець горошком, додайте сіль, лавровий листок і проваріть хвилин зо п'ять.

Промийте листя винограду, вишні, наріжте цибулю тонкими кільцями.

Закладіть на дно посудини для заквашування листя, помідори, цибулю. Повторюйте, поки не закладете всі томати.

Перекладіть помідори листям і цибулею (скріншот: YouTube/НАШІ БЕСАГИ)

Зверху засипте все листям і залийте нашим розсолом, який вже охолов.

Притисніть помідори кришкою-гнітом і залиште при кімнатній температурі (18-22 градуси).

Найсмачнішими будуть помідори за два тижні. Їх можна вже смакувати, а діжку треба перемістити в холодне місце.

Дивіться нижче на відео процес заквашування помідорів у діжці:

Помідори на зиму в банках

Такі помідори квасяться холодним способом і зберігаються в банках під капроновою кришкою цілий рік. Знадобляться м'ясисті помідори, сливки не підійдуть.

Складники на 3-літрову банку:

2 гілочки кропу

1,8 кг помідорів

4 зубчики часнику

1 корінь хрону

1 шматочок гострого перцю

1 гілочка петрушки

1,4 літра води

95 г солі

2 ч. л. цукру

Такі помідори в погребі простоять всю зиму (скріншот: YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Покрокове приготування

Добре промийте помідори, очистіть від зелених хвостиків. Розчиніть сіль у воді. Підготуйте чисті банки.

На дно банки викладіть гілочку кропу. Закладіть помідори, нарізаний часник, корінь хрону, шматочок гострого перцю, гілочку петрушки, ще одну гілочку кропу.

Залийте помідори водою і закрийте кришкою. Такі помідори будуть зберігатися у погребі всю зиму.

Нижче на відео рецепт квашених помідорів в банках:

"Швидкі" помідори

Такі помідори за рецептом відомої кулінарки, судді МастерШеф Тетяни Литвинової, будуть готові вже за 1-2 дні.

Складники на банку 2 л:

1,5 кг помідорів "Сливка"

1 шт. моркви

2 зубчики часнику

3 гілочки листової селери

1 шт. гострого перцю

2 шт. лаврового листа

30 г солі

1 л води

Такі помідори можна їсти вже за день-два (скріншот: YouTube/Татьяна Литвинова)

Як заквасити "швидкі" помідори

Ретельно помийте стиглі помідори. Пробланшируйте їх: зробіть надріз хрест-навхрест, залийте окропом помідори.

Наріжте очищену моркву кружальцями, перчик і часник - навпіл. Розчиніть в трохи теплій воді (1 літрі) сіль (столову ложку з гіркою).

Почистіть шкірку з помідорів. Закладіть в банку селеру, часник, лавровий листок, перець. Далі - помідори, пересипаючи кружальцями моркви. Зверху можна додати решту селери, ще один лавровий листок.

Залийте розсолом і закрийте кришкою нещільно. В банку має потрапляти повітря для процесу квашення.

Банку найкраще поставити в тепло - десь на сонячний бік, тоді помідори заквасяться за один, максимум два дні.

Дивіться на відео, як відома кулінарка квасить помідори. Це не тільки смачно, а ще й красиво!