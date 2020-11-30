ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Бобровая Луна 2020: когда украинцы смогут увидеть полнолуние

Понедельник 30 ноября 2020 16:06
Бобровая Луна 2020: когда украинцы смогут увидеть полнолуние
Полнолуние можно будет наблюдать 30 ноября (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Полнолуние произойдет в последний день осени, 30 ноября

Жители Земли в последний день осени, 30 ноября, смогут насладиться прекрасным явлением полнолунием. Кроме этого будет происходить полутеневое лунное затмение, но для людей оно будет невидным.

"Бобровое" полнолуние 2020 начнется в 9.32 по мировому времени. В этом месяце мы можем любоваться Бобровой Луной. Такое название появилось из-за того, что бобры в это время обычно активничали и строили плотины. В ноябре, когда становится особенно холодно, животные стремятся быстрее закончить подготовку к зиме. После этого бобры не появляются до самой весны.

Кстати, еще одно название ноябрьского полнолуния – "морозная луна", "луна мертвых", "безумная луна".

Полутеневое лунное затмение

Светило попадет в область вокруг нашей планеты, где лучи Солнца заслоняются лишь частично. Это не тень, но там нет прямых солнечных лучей. Когда Луна оказывается в этой области, начинается полутеневое лунное затмение.

В этот раз она погрузится в южную часть земной полутени на 0,83 лунного диаметра и будет видна в Северной Америке, Океании, Австралии и восточной части Евразийского континента. Люди не смогут заметить этого затмения, лишь незначительно уменьшится яркость лунного диска или же с одного края Луны появится небольшое затемнение. Полное лунное затмение произойдет 26 мая 2021 года.

По словам астрологов, день затмения очень важен. Он может стать поворотным в судьбе человека. Считается, что уходит все старое и ненужное, расчищается пространство для новых возможностей. Этот день подходит для избавления от стереотипов и появлению в вашей жизни новой информации.

Напомним, что ранее астронавт NASA снял потрясающее видео Земли с борта Crew Dragon. Виктор Гловер показал, какая красивая наша планета Земля.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Луна

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь