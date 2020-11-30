Бобровий Місяць 2020: коли українці зможуть побачити повний місяць

Повний місяць можна буде спостерігати 30 листопада (фото: pixabay.com)

Повний місяць відбудеться в останній день осені, 30 листопада

Мешканці Землі в останній день осені, 30 листопада, зможуть насолодитися прекрасним явищем повнею. Крім цього буде проходити напівтіньове місячне затемнення, але люди його не побачать.

"Бобровий" повний місяць 2020 розпочнеться о 9.32 за світовим часом. У цьому місяці ми можемо милуватися ним. Така назва з'явилася через те, що бобри в цей час зазвичай проявляли активність і будували греблі. У листопаді, коли стає особливо холодно, тварини прагнуть швидше закінчити підготовку до зими. Після цього бобри не з'являються до самої весни.

До речі, ще одну назву листопадового повного місяця – "морозна луна", "луна мертвих", "божевільна луна".

Напівтіньове місячне затемнення

Світило потрапить в область навколо нашої планети, де промені Сонця заслоняються лише частково. Це не тінь, але там немає прямих сонячних променів. Коли Місяць опиняється в цій області, починається напівтіньове місячне затемнення.

В цей раз він зануриться в південну частину земної півтіні на 0,83 місячного діаметра і буде видно в Північній Америці, Океанії, Австралії і східній частині Євразійського континенту. Люди не зможуть помітити цього затемнення, лише незначно зменшиться яскравість місячного диска або ж з одного краю Місяця з'явиться невелике затемнення. Повне місячне затемнення відбудеться 26 травня 2021 року.

За словами астрологів, день затемнення дуже важливий. Він може стати поворотним у долі людини. Вважається, що йде все старе і непотрібне, розчищається простір для нових можливостей. Цей день підходить для позбавлення від стереотипів і появи у вашому житті нової інформації.

Нагадаємо, що раніше астронавт NASA зняв приголомшливе відео Землі з борту Crew Dragon. Віктор Гловер показав, яка гарна наша планета Земля.