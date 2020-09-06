Эти блюда испортят ваше романтическое свидание: не стоит их употреблять

Специалисты назвали блюда и продукты, которые категорически нельзя есть во время романтического ужина. Они могут испортить самочувствие, а также снизить либидо и испортить всю романтику.

Что не стоит включать в романтическое меню и убрать из рациона перед свиданием с любимым человеком, пишет издание Aspekty.

Мясо и шампанское

Влюбленные часто проводят свидания в виде ужина с небольшим количеством алкоголя. Профессор из Мичиганского университета Уильям Чей рассказал, что во время свидания не стоит заказывать жирное мясо и стейк из говядины. Колбаски, бекон, тушеная свинина – могут вызвать изжогу. Все виды красного мяса при переваривании в кишечнике вырабатывают пахучие вещества. Это также относится к цветной капусте, брокколи и брюссельской капусте – они все вызывают сильное газообразование. Из напитков не стоит употреблять: пиво, алкогольные коктейли, ром-колу, джин-тоник и шампанское. Пиво провоцирует отрыжку и вздутие живота, а все газированные напитки в несколько раз увеличивают количество газов в кишечнике.

Для романтического ужина лучше всего подойдет курица или рыба, а из напитков – бокал вина.

Фаст-фуд

Далеко не все могут себе позволить ужин в хорошем ресторане или обладают прекрасными кулинарными способностями, чтобы приготовить ужин дома. Молодежь в последнее время часто заказывает готовую еду на дом или питается фаст-фудом. Как отмечают специалисты, такая еда является неподходящей для романтического ужина, так как в ней полно трансжиров. Они приводят к забиванию артерий и сильно понижают уровень тестостерона у мужчин, даже у физически здоровых.

Соя, попкорн и овощные консервы

Такая еда обычно встречается в рационе вегетарианцев и как утверждают эксперты, она сильно влияет на качество интимных отношений. Как объяснила профессор Корнелльского университета Колин Кембелл, не стоит на романтическом свидании есть мясо. Оно сильно снижает уровень тестостерона у мужчин, а также снижает количество активных сперматозоидов. Постоянное употребление сои способно со временем сделать здорового мужчину бесплодным. Сыр тофу влияет на здоровье мужчин и женщин одинаково, так как в нем содержится большое количество растительного фитоэстрогена. Он ослабляет либидо, и существенно снижает желание предаваться интимным утехам.

Сладкая воздушная кукуруза содержит перфторалкильные кислоты, которые снижают количество сперматозоидов и негативно влияют на либидо у женщин. Также не рекомендуется употреблять большое количество сырых овощей, так как организм тратит много энергии на их переваривание. Интимный контакт после такого ужина будет малоактивным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты стоит исключить из рациона мужчинам после 40 лет.