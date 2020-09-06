Ці страви зіпсують ваше романтичне побачення: не варто їх вживати

Фахівці назвали страви та продукти, які категорично не можна їсти під час романтичної вечері. Вони можуть зіпсувати самопочуття, а також знизити лібідо і зіпсувати всю романтику.

Що не варто включати в романтичне меню і потрібно прибрати з раціону перед побаченням з коханою людиною, пише видання Aspekty.

М'ясо та шампанське

Закохані часто проводять побачення у вигляді вечері з невеликою кількістю алкоголю. Професор Мічиганського університету Вільям Чей розповів, що під час побачення не варто замовляти жирне м'ясо і стейк з яловичини. Ковбаски, бекон, тушкована свинина – можуть викликати печію. Усі види червоного м'яса при перетравленні в кишківнику виробляють пахучі речовини. Це також відноситься до цвітній капусті, броколі та брюссельської капусти – всі вони викликають сильне газоутворення. З напоїв не варто вживати: пиво, алкогольні коктейлі, ром-колу, джин-тонік і шампанське. Пиво провокує відрижку і здуття живота, а всі газовані напої в кілька разів збільшують кількість газів в кишківнику.

Для романтичної вечері краще всього підійде курка або риба, а з напоїв – келих вина.

Фаст-фуд

Далеко не всі можуть собі дозволити вечерю в гарному ресторані або володіють прекрасними кулінарними здібностями, щоб приготувати вечерю вдома. Молодь останнім часом часто замовляє готову їжу додому або живиться фаст-фудом. Як відзначають фахівці, така їжа є невідповідною для романтичної вечері, оскільки в ній повно трансжирів. Вони призводять до наповнення артерій і сильно знижують рівень тестостерону у чоловіків, навіть у фізично здорових.

Соя, попкорн і овочеві консерви

Така їжа зазвичай зустрічається в раціоні вегетаріанців і як стверджують експерти, вона сильно впливає на якість інтимних відносин. Як пояснила професор Корнелльський університету Колін Кемпбелл, не варто на романтичному побаченні їсти м'ясо. Воно сильно знижує рівень тестостерону у чоловіків, а також знижує кількість активних сперматозоїдів. Постійне вживання сої здатне з часом зробити здорового чоловіка безплідним. Сир тофу впливає на здоров'я чоловіків і жінок однаково, через те, що в ньому міститься велика кількість рослинного фітоестрогену. Він послаблює лібідо, і істотно знижує бажання віддаватися інтимним утіхам.

Солодка повітряна кукурудза містить перфтороалкільні кислоти, які знижують кількість сперматозоїдів і негативно впливають на лібідо у жінок. Також не рекомендується вживати велику кількість сирих овочів, оскільки організм витрачає багато енергії на їх перетравлення. Інтимний контакт після такої вечері буде малоактивним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти варто виключити з раціону чоловікам після 40 років.