Яблучний врожай 2024 року: 10 пристроїв, які випустить Apple вже цієї осені

Хоча вже середина 2024 року, більшість презентацій нових продуктів Apple ще попереду. Літо зазвичай вважається спокійним часом для виходу новинок, але компанія Apple готується до масштабної осені, яка розпочнеться вже у вересні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac .

iPhone 16 Pro and Pro Max

Очікується, що флагманські iPhone 16 Pro та Pro Max отримають серйозні оновлення порівняно з минулорічними моделями.

Очікуваний список основних моментів:

Більші дисплеї, ніж будь-коли: 6,3 дюйми для Pro-моделі та 6,9 дюйми для Pro Max, порівняно з минулорічними 6,1 та 6,7 дюйми

Спеціальна апаратна кнопка для керування камерою

Поліпшення камери, включаючи кращу надширококутну камеру, покращену роботу при слабкому освітленні та 5-кратний оптичний зум

Чіп A18 Pro, створений для штучного інтелекту завдяки його надпотужному нейронному движку

iPhone 16 та 16 Plus

На відміну від Pro-версій, iPhone 16 та 16 Plus збережуть розміри екранів минулорічних моделей. Однак, на відміну від останніх років, моделі 16 та 16 Plus можуть отримати той самий чіп A18 Pro, що і моделі Pro та Pro Max. Або, можливо, вперше ми побачимо дебют двох нових чіпів iPhone: A18 для базових моделей та A18 Pro для топових.

Ще однією очікуваною функцією для всіх моделей 16 серії стане апаратна кнопка для керування камерою, яку часто називають "кнопкою захоплення".

Очікуються й інші покращення камери, а також нові колірні рішення для стандартних 16 та 16 Plus. При цьому як основна перевага згадуються функції штучного інтелекту в iOS 18.

Лінійка iPhone 16 (фото: Mint)

AirPods 4

Apple планує випустити не одну, а дві окремі лінійки моделей AirPods 4. Вони включатимуть більш бюджетну версію та преміальну опцію.

Очікується, що з асортименту Apple будуть виключені як AirPods 2, так і AirPods 3. Обидві моделі AirPods 4 будуть оснащені зарядними кейсами з роз'ємом USB-C і оновленим дизайном стрижня, який нагадує суміш AirPods Pro і AirPods 3.

Повідомляється, що функція шумоподавлення та підтримка сервісу "Find My" будуть доступні тільки для більш дорогої моделі.

Так можуть виглядати AirPods 4 (ілюстративне фото: 9to5Mac)

AirPods Max 2

Завершуючи розмову про навушники, вихід оновлення для AirPods Max очікується цієї осені. AirPods Max 2 відмовляться від роз'єму Lightning на користь USB-C для заряджання.

Також вони, ймовірно, отримають низку функцій, які на даний момент є ексклюзивом AirPods Pro 2, наприклад адаптивний еквалайзер, режим прозорості та персоналізоване аудіо.

Apple Watch Series 10

Компанія Apple робить ставку на масштабність з новими Apple Watch Series 10. Обидва стандартні розміри годинника збільшаться. Найменші Watch будуть приблизно того ж розміру, що й нинішня велика модель, а об'ємна опція зросте до розміру екрану Ultra.

Корпус пристрою також стане тоншим, а всередині буде встановлений потужніший чіп, який може стати основою для майбутньої системи Apple Intelligence (система штучного інтелекту від Apple). Також можливе поява датчиків здоров'я для виявлення гіпертонії та апное сну.

Apple Watch Series 10 (ілюстративне фото: WinFuture)

Apple Watch Ultra 3

Годинник Apple Watch Ultra, що дебютував у 2022 році, став справжнім хітом для компанії, і з тих пір щорічно отримує оновлення. Про модель Apple Watch Ultra 3 поки що мало що відомо.

Безперечно, вона отримає як мінімум ті ж нові функції, що і моделі Series 10, включаючи швидший чіп, що краще підходить для штучного інтелекту, а можливо, і нові датчики здоров'я. А варіантом, який точно підкорить серця багатьох, може стати версія темно-сірого титану (space black titanium).

Apple Watch Ultra 3 (ілюстративне фото: 9to5Mac)

M4 MacBook Pro

Ексклюзивність iPad Pro як єдиний пристрій Apple з чіпом M4 добігає кінця. Восени цього року Apple планує випустити нові моделі MacBook Pro, оснащені чіпами M4, M4 Pro та M4 Max.

Не чекайте на серйозні зміни у зовнішньому вигляді комп'ютерів, головним нововведенням цього року стане саме чіп M4.

iPad mini 7

З 2021 року не було оновлень iPad mini, але це, схоже, незабаром закінчиться. Після 2023 року, в якому не було iPad, Apple, як очікується, оновить всю свою лінійку цього року, включаючи mini.

Очікуйте побачити модернізований дисплей без ефекту "желе" та оновлений чіп. Можливо, iPad mini навіть перейде на чіп серії M для сумісності із функціями Apple Intelligence.

iPad mini 7 (ілюстративне фото: 9to5Mac)

iPad 11-го покоління

Завершуючи оновлення усієї лінійки iPad цього року, Apple також випустить нову базову модель iPad. Про цей пристрій мало що відомо, але чекайте новіший і потужніший чіп, можливо, деякі поліпшення для Apple Pencil, але жодних кардинальних змін у дизайні.

M4 Mac mini та iMac

За чутками, Mac mini та iMac отримають чіп M4 або наприкінці 2024 року, або на початку 2025 року. Можливо, ми побачимо новий Mac mini разом із новим MacBook Pro у 2024 році, а iMac отримає оновлення на початку 2025 року разом із новими MacBook Air.