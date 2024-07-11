Яблочный урожай 2024: 10 устройств, которые выпустит Apple уже этой осенью

Хотя уже середина 2024 года, большинство презентаций новых продуктов Apple еще впереди. Лето обычно считается спокойным временем для выхода новинок, но компания Apple готовится к масштабной осени, которая начнется уже в сентябре.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

iPhone 16 Pro and Pro Max

Ожидается, что флагманские iPhone 16 Pro и Pro Max получат серьезные обновления по сравнению с прошлогодними моделями.

Ожидаемый список основных моментов:

Более крупные дисплеи, чем когда-либо: 6,3 дюйма для Pro-модели и 6,9 дюйма для Pro Max, по сравнению с прошлогодними 6,1 и 6,7 дюймами

Специальная аппаратная кнопка для управления камерой

Улучшения камеры, включая лучшую сверхширокоугольную камеру, улучшенную работу при слабом освещении и 5-кратный оптический зум

Чип A18 Pro, созданный для искусственного интеллекта благодаря его сверхмощному нейронному движку

iPhone 16 and 16 Plus

В отличие от Pro-версий, iPhone 16 и 16 Plus сохранят размеры экранов прошлогодних моделей. Однако, в отличие от последних лет, модели 16 и 16 Plus могут получить тот же чип A18 Pro, что и модели Pro и Pro Max. Или, возможно, впервые мы увидим дебют двух новых чипов iPhone: A18 для базовых моделей и A18 Pro для топовых.

Еще одной ожидаемой функцией для всех моделей 16-й серии станет аппаратная кнопка для управления камерой, которую часто называют "кнопкой захвата".

Ожидаются и другие улучшения камеры, а также новые цветовые решения для стандартных 16 и 16 Plus. При этом в качестве основного преимущества упоминаются функции искусственного интеллекта в iOS 18.

Линейка iPhone 16 (фото: Mint)

AirPods 4

Apple планирует выпустить не одну, а две отдельные линейки моделей AirPods 4. Они будут включать более бюджетную версию и премиальную опцию.

Ожидается, что при этом из ассортимента Apple будут исключены как AirPods 2, так и AirPods 3. Обе модели AirPods 4 будут оснащены зарядными кейсами с разъемом USB-C и обновленным дизайном стержня, который напоминает смесь AirPods Pro и AirPods 3.

Сообщается, что функция шумоподавления и поддержка сервиса "Find My" будут доступны только для более дорогой модели.

Так могут выглядеть AirPods 4 (иллюстративное фото: 9to5Mac)

AirPods Max 2

Завершая разговор о наушниках, выход обновления для AirPods Max ожидается этой осенью. AirPods Max 2 откажутся от разъема Lightning в пользу USB-C для зарядки.

Также они, вероятно, получат ряд функций, которые на данный момент являются эксклюзивом AirPods Pro 2, например, адаптивный эквалайзер, режим прозрачности и персонализированное аудио.

Apple Watch Series 10

Компания Apple делает ставку на масштабность с новыми Apple Watch Series 10. Оба стандартных размера часов увеличатся. Меньшие Watch будут примерно того же размера, что и нынешняя большая модель, а объемная опция вырастет до размера экрана Ultra.

Корпус устройства также станет более тонким, а внутри будет установлен более мощный чип, который может стать основой для будущей системы Apple Intelligence (система искусственного интеллекта от Apple). Также возможна поява датчиков здоровья для обнаружения гипертонии и апноэ сна.

Apple Watch Series 10 (иллюстративное фото: WinFuture)

Apple Watch Ultra 3

Часы Apple Watch Ultra, дебютировавшие в 2022 году, стали настоящим хитом для компании, и с тех пор ежегодно получают обновления. О модели Apple Watch Ultra 3 пока мало что известно.

Определенно, она получит как минимум те же новые функции, что и модели Series 10, включая более быстрый чип, лучше подходящий для искусственного интеллекта, а возможно, и новые датчики здоровья. А вариантом, который точно покорит сердца многих, может стать версия из темно-серого титана (space black titanium).

Apple Watch Ultra 3 (иллюстративное фото: 9to5Mac)

M4 MacBook Pro

Эксклюзивность iPad Pro в качестве единственного устройства Apple с чипом M4 подходит к концу. Осенью этого года Apple планирует выпустить новые модели MacBook Pro, оснащенные чипами M4, M4 Pro и M4 Max.

Не ждите серьезных изменений во внешнем виде компьютеров, главным нововведением в этом году станет именно чип M4.

iPad mini 7

С 2021 года не было обновлений iPad mini, но это, похоже, скоро закончится. После 2023 года, в котором не было iPad, Apple, как ожидается, обновит всю свою линейку iPad в этом году, включая mini.

Ожидайте увидеть модернизированный дисплей без эффекта "желе" и обновленный чип. Возможно, iPad mini даже перейдет на чип серии M для совместимости с функциями Apple Intelligence.

iPad mini 7 (иллюстративное фото: 9to5Mac)

iPad 11-го поколения

Завершая обновление всей линейки iPad в этом году, Apple также выпустит новую базовую модель iPad. Об этом устройстве мало что известно, но ожидайте более новый и мощный чип, возможно, некоторые улучшения для Apple Pencil, но никаких кардинальных изменений в дизайне.

M4 Mac mini и iMac

По слухам, Mac mini и iMac получат чип M4 либо в конце 2024 года, либо в начале 2025 года. Возможно, мы увидим новый Mac mini вместе с новым MacBook Pro в 2024 году, а iMac получит обновление в начале 2025 года вместе с новыми MacBook Air.