Яблучний Спас 2024: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Це сталося за 40 днів до страждань Ісуса Христа на Голгофі. Ісус взяв апостолів Петра, Івана і Якова і відправився з ними на гору для молитви. Поки Ісус молився, учні заснули, а коли прокинулися, то побачили, що Ісус перемінився: його одяг і обличчя сяяли.

На гору прийшли пророки Мойсей і Ілля. Раптом почувся голос з небес, який говорив про Христа. Тоді апостоли впевнилися, що він справді є і Богом, і Людиною. Ісус попросив їх не розповідати про це нікому і сказав, щоб вони зібрали й освятили яблука після сходження з гори.

Свято Преображення Господнього відзначає момент, коли Ісус показав свою божественну природу. Він зробив це, знаючи про своє майбутнє страждання, щоб врятувати людство від гріхів і подарувати вічне життя.

Преображення Господнє, сучасна ікона (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 6 серпня

Перед Спасом важливо навести порядок у домі, адже завтра заборонено виконувати хатні роботи, включаючи прибирання, прання і будь-які інші господарські справи. Вважається, що якщо ви зустрінете свято в безладі, то вас і вашу родину будуть супроводжувати невдачі протягом усього року. Можна лише доглядати сад і готувати на кухні.

До цього дня потрібно встигнути зібрати весь зерновий урожай. Наші пращури вірили, що дощі можуть завдати йому шкоди після свята. Навіть якщо опадів не буде, зерно може погано зберігатися, почати цвісти або набувати запаху сирості. Існує раціональне пояснення таких забобонів, адже з приходом осені вологість і прохолода дійсно можуть негативно вплинути на якість зерна.

6 серпня обов'язково треба з'їсти освячене яблуко, яке символізує початок нового врожаю. Однак пам’ятайте, що пробувати їсти яблука з нового врожаю до свята заборонено, оскільки вважається, що до освячення вони не мають благословення, і тому можуть принести нещастя.

Ще одна цікава прикмета говорить, що не можна відганяти від себе комарів і мушок. А якщо комаха сідає на вас два рази поспіль, це вважається добрим знаком, який обіцяє виконання бажань.

Гора Фавор, вид з боку Назарету (фото: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Святкування врожаю. Сьогодні святять вінки з жита та пшениці, а на полях ставлять “Спасову бороду” з останніх колосків.

Сьогодні святять вінки з жита та пшениці, а на полях ставлять “Спасову бороду” з останніх колосків. Поминання душ померлих. Поминають померлих, залишаючи для них гостинці, а також свічки, хліб і мед.

Поминають померлих, залишаючи для них гостинці, а також свічки, хліб і мед. Святкова їжа. Готують пироги, штруделі, печені яблука з медом, узвар або кисіль з груш, а також “шулики” з маком і медом.

Готують пироги, штруделі, печені яблука з медом, узвар або кисіль з груш, а також “шулики” з маком і медом. Магічні ритуали. Проводять заклинання для родючості й окроплюють зорану землю священною водою.

Проводять заклинання для родючості й окроплюють зорану землю священною водою. Допомога бідним. Частують нужденних освяченими продуктами та залишають плоди на могилах.

Дні після Другого Спаса вважаються сприятливими для посіву озимих, особливо коли стоїть гарна погода.

Церква Преображення Господнього на горі Фавор (фото: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Лев, Спас.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: