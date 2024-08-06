Яблочный Спас 2024: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Это произошло за 40 дней до страданий Иисуса Христа на Голгофе. Иисус взял апостолов Петра, Иоанна и Иакова и отправился с ними на гору для молитвы. Пока Иисус молился, ученики уснули, а когда проснулись, то увидели, что Иисус переменился: его одежда и лицо сияли.

На гору пришли пророки Моисей и Илия. Вдруг послышался голос с небес, говоривший о Христе. Тогда апостолы убедились, что он действительно есть и Бог, и Человек. Иисус попросил их не рассказывать об этом никому и сказал, чтобы они собрали и освятили яблоки, когда сойдут с горы.

Праздник Преображения Господня отмечает момент, когда Иисус показал свою божественную природу. Он сделал это, зная о своем будущем страдании, чтобы спасти человечество от грехов и подарить вечную жизнь.

Преображение Господне, современная икона (фото: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 6 августа

Перед Спасом важно навести порядок в доме, ведь завтра запрещено выполнять домашние работы, включая уборку, стирку и другие хозяйственные дела. Считается, что если вы встретите праздник в беспорядке, то вам и вашей семье будут сопровождаться неудачи в течение всего года. Можно только ухаживать за садом и готовить на кухне.

До этого дня нужно успеть собрать весь зерновой урожай. Наши предки верили, что дожди могут принести ему вред после праздника. Даже если осадков не будет, зерно может плохо храниться, начать цвести или приобретать запах сырости. Существует рациональное объяснение таких суеверий, ведь с приходом осени влажность и прохлада действительно могут негативно повлиять на качество зерна.

6 августа обязательно нужно съесть освященное яблоко, символизирующее начало нового урожая. Однако помните, что пробовать яблоки из нового урожая до праздника запрещено, поскольку считается, что до освящения они не имеют благословения, и потому могут принести несчастья.

Еще одна интересная примета говорит, что нельзя отгонять от себя комаров и мошек. А если насекомое садится на вас два раза подряд, это считается хорошим знаком, обещающим исполнение желаний.

Гора Фавор, вид со стороны Назарета (фото: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Празднование урожая. Сегодня святят венки из ржи и пшеницы, а на полях ставят "Спасовую бороду" из последних колосьев.

Сегодня святят венки из ржи и пшеницы, а на полях ставят "Спасовую бороду" из последних колосьев. Поминовение душ умерших. Поминают умерших, оставляя для них гостинцы, а также свечи, хлеб и мед.

Поминают умерших, оставляя для них гостинцы, а также свечи, хлеб и мед. Праздничная еда. Готовят пироги, штрудели, печеные яблоки с медом, компот или кисель из груш, а также "шулики" с маком и медом.

Готовят пироги, штрудели, печеные яблоки с медом, компот или кисель из груш, а также "шулики" с маком и медом. Волшебные ритуалы. Проводят заклинания для плодородия и окропляют вспаханную землю священной водой.

Проводят заклинания для плодородия и окропляют вспаханную землю священной водой. Помощь бедным. Угощают нуждающихся освященными продуктами и оставляют плоды на могилах.

Дни после Второго Спаса считаются благоприятными для посева озимых, особенно когда стоит хорошая погода.

Церковь Преображения Господня на горе Фавор (фото: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют Лев, Спас.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: