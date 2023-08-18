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Яблучний Спас 2023: що суворо заборонено робити, щоб не трапилося лихо

Що не можна робити на Яблучний Спас (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

19 серпня православні християни святкують Преображення Господнє, або в народі - Яблучний Спас. Велике дванадесяте свято має свої традиції, ритуали, прикмети, а також обмеження і заборони.

Що можна й не можна робити на Другий Спас - в матеріалі Styler далі.

Головні заборони Яблучного Спаса

На це свято яблука можна їсти тільки після освячення. А перед тим, як відкусити фрукт, варто загадати бажання, воно обов'язково здійсниться.

Не варто в цей день займатися прибиранням, пранням, тяжко фізично працювати. Виняток - збирання яблук, а також готування їжі.

19 серпня заборонено сваритися, лихословити чи розпускати руки. Кажуть, що на порушників чекає безгрошів'я та хвороби.

На Другий Спас не укладали шлюби, не вінчалися, бо щастя в такій сім'ї не буде.

В народі вірили, що цього дня заборонено чіпати будь-яких комах, навіть комарів вбивати не можна. Інакше накличете лихо.

Яблучний Спас - важливе свято в церкві і в народі (фото: freepik)

Що треба зробити на Спас

В храмах проводяться богослужіння, на яких віряни освячують кошики з новим врожаєм. Святять обов'язково яблука.

За бажанням можна освячувати мед, соти, воду, різні овочі з нового врожаю, фрукти.

На Спас традиційно готують частування з яблук на святковий стіл. Але пам'ятайте, що частування мають бути пісними, адже з 14 по 27 серпня триває Успенський піст.

В народі вірили, що за допомогою першого з'їденого яблука можна передбачити майбутнє. Якщо воно виявиться кислим, то слід було готуватися до труднощів, а якщо плід буде солодким, то скоро відбудуться радісні події.

На Другий Спас варили яблучне варення, компоти, пекли пироги, якими пригощали родичів і знайомих, бідних.

Заведено на Другий Спас відвідувати батьків, котрим обов'язково потрібно спекти яблучний пиріг.

Зазначимо, що з переходом на новий церковний календар ПЦУ та УГКЦ, Преображення Господнє святкуватиметься 6 серпня замість 19-го.

Раніше ми писали, як приготувати смачні пироги до Яблучного Спаса.

Також читайте, яке свято випаде після переходу на новий календар.

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