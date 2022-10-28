Яблучний пиріг зі старої кулінарної книги. Так пекли наші бабусі

Рецептів яблучних пирогів існує безліч, як сучасних, так і старовинних. Пропонуємо вам поринути в дитинство і спекти смаколик, рецепт якого взято з книги "Солодке печиво" 1961 року берегині української кухні Дарії Цвєк.
Дивіться два способи приготування випічки нижче в матеріалі Styler.
Складники:
Покрокове приготування
Жир посічіть з просіяним борошном, содою і лимонною кислотою. Додайте жовтки, цукор, сметану або кефір.
Замісіть тісто і поділіть його на дві частини. Розкачайте з них коржі. Один з коржів покладіть на змащений жиром лист, поколіть виделкою, посипте сухарями.
Накладіть пошатковані яблука, посипте їх цукром, корицею і знову сухарями, накрийте другим коржем, поколіть виделкою, змастіть білками, збитими з 2 ст. ложками цукру.
Випікайте в гарячій духовці (210-240 градусів) протягом 35 хвилин.
Складники:
Покрокове приготування
Жир посічіть з просіяним борошном, содою і лимонною кислотою, додайте розтерті з цукром і ваніліном жовтки, сметану, замісіть тісто. Залиште його на кілька годин.
Потім 2/3 тіста розкачайте, покладіть на змащений жиром лист, поколіть виделкою, посипте сухарями. Зверху покладіть нашатковані яблука, знову посипте сухарями, цукром, цедрою і корицею.
З білків збийте круту піну без цукру і змастіть нею яблука. Зверху рівномірним шаром натріть на тертці решту тіста.
Печіть в гарячій духовці (210-240 градусів) протягом 45 хвилин. Спечений пиріг посипте цукровою пудрою.
Дар'я Яківна Цвєк (1909-2004) - автор ряду популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони отримували престижні нагороди премії "Книга року". Наприклад, книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів.
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