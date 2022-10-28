Яблучний пиріг зі старої кулінарної книги. Так пекли наші бабусі

Рецепт № 1

Складники:

500 г борошна

2 яйця

50 г вершкового масла або маргарину

1/2 склянки сметани або кефіру

50 г цукру

1/2 ч. л. соди

1/2 ч. л. лимонної кислоти

1 кг яблук

1/2 склянки білих мелених сухарів

50 г цукру

кориця

Покрокове приготування

Жир посічіть з просіяним борошном, содою і лимонною кислотою. Додайте жовтки, цукор, сметану або кефір.

Замісіть тісто і поділіть його на дві частини. Розкачайте з них коржі. Один з коржів покладіть на змащений жиром лист, поколіть виделкою, посипте сухарями.

Накладіть пошатковані яблука, посипте їх цукром, корицею і знову сухарями, накрийте другим коржем, поколіть виделкою, змастіть білками, збитими з 2 ст. ложками цукру.

Випікайте в гарячій духовці (210-240 градусів) протягом 35 хвилин.

Рецепт № 2

Складники:

750 г борошна

1 склянка сметани

200 г цукру

250 г жиру

3-4 яєць

1/2 ч. л. соди

ванілін

цукрова пудра

1/2 ч. л. лимонної кислоти

1 кг яблук

100 г цукру

2-3 ст. л. мелених білих сухарів

кориця

апельсинова цедра

Покрокове приготування

Жир посічіть з просіяним борошном, содою і лимонною кислотою, додайте розтерті з цукром і ваніліном жовтки, сметану, замісіть тісто. Залиште його на кілька годин.

Потім 2/3 тіста розкачайте, покладіть на змащений жиром лист, поколіть виделкою, посипте сухарями. Зверху покладіть нашатковані яблука, знову посипте сухарями, цукром, цедрою і корицею.

З білків збийте круту піну без цукру і змастіть нею яблука. Зверху рівномірним шаром натріть на тертці решту тіста.

Печіть в гарячій духовці (210-240 градусів) протягом 45 хвилин. Спечений пиріг посипте цукровою пудрою.

Хто така Дарія Цвєк

Дар'я Яківна Цвєк (1909-2004) - автор ряду популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони отримували престижні нагороди премії "Книга року". Наприклад, книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів.