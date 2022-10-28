Чим замінити дріжджі у випічці? Ці продукти завжди під рукою

Вирішили спекти булочок чи пирогів, а дріжджів раптом не виявилося, чи вони вже "вмерли"? Нічого страшного, адже завжди можна знайти еквівалент цьому природному розпушувачу.

Чим замінити дріжджі у солоній чи солодкій випічці - читайте нижче в матеріалі Styler.

Звісно, дріжджове тісто має особливий аромат, смак, а консистенція тіста виходить пухкою і м'якою.

Якщо ж для вас непринципово, щоб тісто вийшло саме дріжджовим, а досить, щоб воно мало повітряну текстуру, ви можете додати інші компоненти, і деякі з них неодмінно знайдуться на вашій кухні.

Харчова сода

Цей продукт ви можете використовувати, наприклад, для чищення забруднених поверхонь. І от він вам раптом згодиться для приготування їжі.

Сода може давати не дуже приємний присмак у готовому продукті, якщо її додати багато, тож будьте обережні (не більше 0,5-1 ч. л.) Якщо у вашому тісті кислі інгредієнти (кефір, сироватка, сметана), соду можна "не гасити".

Якщо ж тісто, наприклад, на молоці, то краще погасити соду лимоном чи оцтом. Тоді й тісто вийде пухким, й присмаку гіркого не буде.

Розпушувач

Якщо ви плануєте замінити дріжджі пекарським порошком, використовуйте таку ж кількість продукту. Тісто добре підросте і стане повітряним.

Перевага використання розпушувача в тому, що його не потрібно гасити, адже в його складі вже є сода і лимонна кислота. Коли порошок потрапить у вологе середовище, почнеться реакція, яка й розпушить ваше тісто.

От тільки розпушувача, на відміну від соди, може не виявитися на вашій кухні.

Закваска

Тут треба буде трохи терпіння і часу. Щоб зробити закваску, вам потрібно змішати житнє борошно з теплою кип'яченою водою (не більше 38 градусів).

Закваска повинна дозрівати протягом п'яти днів. Щодня її потрібно підгодовувати (додавати нову суміш борошна і води) і перемішувати. Зрештою ви отримаєте заготовку, яка відмінно підійде для випічки цільного або звичайного хліба і булочок.