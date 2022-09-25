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Яблучний пиріг "з нічого": копійчаний рецепт смакоти

Скріншот: Яблучний пиріг "з нічого"
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний пиріг можна приготувати буквально "з нічого". Там точно нема яєць, молока чи масла, тому така смакота підійде веганам.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі КІІТ.

Складники:

  • Вода - 200 мл
  • Рослинна олія - 60 мл
  • Цукор - 40-140 г (за смаком та солодкістю яблук)
  • Сіль - хороша дрібка
  • Борошно - 220 г
  • Розпушувач - 1,5 ч. л.
  • Яблука - 3-4 шт.
  • Ванільний цукор - за смаком

Покрокове приготування

Вилийте в миску воду, олію, цукор, сіль. Все змішайте.

Додайте просіяне борошно з розпушувачем.

Змішайте все вінчиком, поки тісто не стане однорідним. Відставте тісто й займіться яблуками.

Помийте фрукти й поріжте кубиками. Пересипте яблука до тіста і добре перемішайте.

Змастіть вашу форму олією, й перекладіть туди нашу суміш з яблук і тіста.

Спресуйте тісто, щоб не було порожнин. Зверху можна присипати ванільним цукром.

Поставте в розігріту до 180 градусів духовку.

Коли пиріг охолоне, його можна діставати з форми й куштувати.

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