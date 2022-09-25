Яблочный пирог "из ничего": копеечный рецепт вкуснятины

Яблочный пирог можно приготовить буквально "из ничего". Там точно нет яиц, молока или масла, поэтому такая вкуснятина подойдет веганам.
Рецептом поделились на YouTube канале КІІТ.
Вылейте в миску воду, растительное масло, сахар, соль. Все смешайте.
Добавьте просеянную муку с разрыхлителем.
Смешайте все венчиком, пока тесто не станет однородным. Отставьте тесто и займитесь яблоками.
Помойте фрукты и порежьте кубиками. Пересыпьте яблоки в тесто и хорошо перемешайте.
Смажьте вашу форму маслом и переложите туда нашу смесь из яблок и теста.
Спрессуйте тесто, чтобы не было пустот. Сверху можно присыпать ванильным сахаром.
Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
Когда пирог остынет, его можно доставать из формы и пробовать.
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