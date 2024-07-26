Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси 2024: нові дати святкування

Дати святкування Яблучного, Медового та Горіхового Спасів

Цього року дати святкування Яблучного, Медового та Горіхового Спасів змінилися, оскільки Православна церква України перейшла на новий календар. Відтепер ці свята відзначають на 13 днів раніше.

1 серпня - Медовий Спас, також відомий як Маковій або Перенесення чесного хреста.

6 серпня - Яблучний Спас, який збігається з Преображенням Господнім.

15 серпня - Горіховий Спас, що збігається з Успінням Пресвятої Богородиці.

Традиційно, усі Спаси мають біблійну основу, а їхні назви походять від слова "Спаситель".

Існує й інше пояснення: у цей період люди починали активно запасатися на зиму, тому слово “спас” може бути похідним від "запас".

Медовий Спас

За новим календарем медовий Спас відзначатимуть 1 серпня. Він пов’язаний із церковним святом семи мучеників Маковеїв і святом Перенесення Чесного Хреста. У цей день у Константинополі (нині Стамбул) винесли частинки справжнього Хреста Господнього з імператорського палацу до Софійського храму.

Також у цей день вшановують пам’ять семи братів Маккавеїв, які загинули мученицькою смертю у 166 році до н.е. за відмову поклонятися язичницьким богам за наказом сирійського царя Антіоха Епіфана.

З Медового Спаса починається двотижневий Успенський піст, який називають Спасівкою.

На Маковія заведено освячувати воду, квіти та мак. Букети, які освячують, повинні містити мак, і їх називають маковійчиками або маковейками. До них додають чорнобривці, жоржини, айстри та різні трави: м’яту, чебрець, полин, деревій.

Після освячення маковійчики зберігають за образами до весни. Якщо хтось захворіє, використовують освячені трави з букета для лікування. Навесні мак із маковійчика розсіюють по городу, а дівчата вплітають сухі квіти у коси на Благовіщення, щоб волосся було густим.

На Маковія святять свіжий мед і пригощають ним гостей. Раніше пекли шулики - коржики, які ламали на дрібні шматочки й заливали медовою водою з розтертим маком. Також готували пироги з маком, вареники та пампушки.

Яблучний Спас

Яблучний Спас, також відомий як свято Преображення Господнього, за новим церковним календарем святкують 6 серпня. Відзначається на згадку про біблейську подію, коли Ісус Христос показав своїм учням свою Божественну природу у всій її красі.

Згідно зі Старим Завітом, Ісус узяв із собою трьох найближчих учнів: Петра, Якова та Іоана на гору Фавор. Під час молитви учні побачили, як Ісус змінився: його обличчя засяяло, немов сонце, а одяг став білим як сніг.

Преображення Господнє є символом чудесного поєднання у Христі Божества і людини, а також об’єднання Бога і людства.

У цей день традиційно освячують яблука та готують з них різні страви, що є неодмінною умовою частиною святкування.

Горіховий Спас

Горіховий Спас завершує цикл трьох Спасів і за новоюліанським календарем відзначається 15 серпня. Цей день присвячений перенесенню Нерукотворного образу Господнього до Константинополя. Існує вірування, що цей образ є зображенням Ісуса Христа, залишеним на тканині після вмивання.

Свято має кілька інших назв, серед яких Хлібний, Полотняний, Малий, Холодний або Нерукотворний Спас. Основна ж назва - Горіховий, оскільки в цей період традиційно збирають горіхи, освячують їх і готують пироги, які потім дарують родичам та друзям, бажаючи їм здоров'я та щастя.