Яблочный, Медовый и Ореховый Спас 2024: новые даты празднования

Дать празднование Яблочного, Медового и Орехового Спаса

В этом году даты празднования Яблочного, Медового и Орехового Спаса изменились, поскольку Православная церковь Украины перешла на новый календарь. Теперь эти праздники отмечают на 13 дней раньше.

1 августа - Медовый Спас, также известный как Маковый или Перенос честного креста.

6 августа - Яблочный Спас, совпадающий с Преображением Господним.

15 августа - Ореховый Спас, совпадающий с Успением Пресвятой Богородицы.

Традиционно все Спасы имеют библейскую основу, а их названия произошли от слова "Спаситель".

Существует и другое объяснение: в этот период люди начинали активно запасаться на зиму, поэтому слово "спас" может быть производным от "запаса".

Медовый Спас

По новому календарю медовый Спас будут отмечать 1 августа. Он связан с церковным праздником семи мучеников Маковеев и праздником Перенесения Честного Креста. В этот день в Константинополе (ныне Стамбул) вынесли частицы настоящего Креста Господня из императорского дворца в Софийский храм.

Также в этот день чтят память семи братьев Маккавеев, погибших мученической смертью в 166 году до н. за отказ поклоняться языческим богам по приказу сирийского царя Антиоха Эпифана.

С Медового Спаса начинается двухнедельный Успенский пост, называемый Спасовкой.

На Маковея принято освящать воду, цветы и мак. Освящающие букеты должны содержать мак, и их называют маковойчиками или маковейками. К ним добавляют бархатцы, георгины, астры и различные травы: мяту, чабрец, полынь, тысячелистник.

После освящения маковички хранят по образам до весны. Если кто-то заболеет, используют освященные травы из букета для лечения. Весной мак из маковойчика рассеивают по огороду, а девушки вплетают сухие цветы в косы на Благовещение, чтобы волосы были густыми.

На Маковея святят свежий мед и угощают им гостей. Раньше пекли коршуны - лепешки, которые ломали на мелкие кусочки и заливали медовой водой с растертым маком. Также готовили пироги с маком, вареники и пончики.

Яблочный Спас

Яблочный Спас, также известный как праздник Преображения Господня, по новому церковному календарю празднуют 6 августа. Отмечается в память библейского события, когда Иисус Христос показал своим ученикам свою Божественную природу во всей ее красоте.

Согласно Ветхому Завету, Иисус взял с собой трех ближайших учеников: Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор. Во время молитвы ученики увидели, как Иисус изменился: его лицо засияло, как солнце, а одежда стала белой как снег.

Преображение Господне является символом чудесного единения во Христе Божества и человека, а также объединения Бога и человечества.

В этот день традиционно освящают яблоки и готовят из них разные блюда, что является непременным условием для празднования.

Ореховый Спас

Ореховый Спас завершает цикл трех Спасов и по новому лианскому календарю отмечается 15 августа. Этот день посвящен перенесению Нерукотворного образа Господня в Константинополь. Существует верование, что этот образ есть изображение Иисуса Христа, оставленное на ткани после умывания.

Праздник имеет несколько других названий, среди которых Хлебный, Холстовой, Малый, Холодный или Нерукотворный Спас. Основное же название – ореховый, поскольку в этот период традиционно собирают орехи, освящают их и готовят пироги, которые потом дарят родственникам и друзьям, желая им здоровья и счастья.