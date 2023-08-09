Яблучний і Горіховий Спас 2023: як правильно відзначати та якими будуть нові дати свят

Свято Преображення, або в народі Спас - це християнське свято східних слов'ян. Воно є одним із найбільших, після Великодня, дванадесятих свят. Всього українці відзначають три Спаси: Медовий (Маковія), Яблучний і Горіховий. Раніше дати святкувань були незмінними, але наразі вони стали іншими.
Як правильно відзначати Спаси та коли це потрібно робити відповідно до нового календаря - читайте нижче в матеріалі Styler.
Яблучний Спас є другим у трилогії цих свят і символізує закінчення літа та швидке наближення осені. Не дарма його називають Яблучним, адже саме в цей час розпочинається активний сезон яблук.
На свято другого Спаса віряни йдуть до церкви та освячують фрукти й овочі з нового врожаю. Звісно, у кошику повинні лежати яблука, можна додати груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю та іншу городину.
Традиційно на Яблучний Спас печуть пироги з яблуками, готують компоти, а ще печуть перший хліб з борошна нового врожаю.
Прикмети на Яблучний Спас
Що не можна робити:
У кошик до церкви можна класти всі дари літа з нового врожаю (фото: konkurent.ua)
У переддень Горіхового Спасу завершується Успенський піст. Останній Спас також називають Хлібним, Полотняним, Малим, Холодним, Нерукотворним Спасом чи днем пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя.
У період Горіхового Спасу закінчуються жнива, люди збирають горіхи та інший врожай перед осінню. Так само варто ходити до церкви та освячувати горіхи та хліб, випечений з борошна нового врожаю.
Прикмети на Горіховий Спас:
Що не можна робити:
Ворожіння на Горіховий Спас 2023
У давнину молоді дівчата ворожили на горіхах. Потрібно було просто зірвати його з дерева та розшифрувати передбачення на майбутнє:
Помісний Собор ПЦУ який проходив 27 липня ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Дати свят почнуть "зміщуватися" на 13 днів назад вже з нового церковного року - 1 вересня.
При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі, Вознесіння, Трійці та Великоднього посту.
Нові дати Спасів будуть такими:
Зазначимо, що у серпні 2023 року дати Спасів залишаються "старими", а от наступного 2024 року їх будуть відзначати відповідно до новоюліанського календаря.
До речі, раніше ми розповідали про традиції святкування Медового Спасу 2023.