Яблочный и Ореховый Спас 2023: как правильно отмечать и какими будут новые даты праздников

Праздник Преображения, или в народе Спас - это христианский праздник восточных славян. Он является одним из самых больших, после Пасхи, двунадесятых праздников. Всего украинцы отмечают три Спаса: Медовый (Маковея), Яблочный и Ореховый. Раньше даты празднований были неизменными, но сейчас они стали другими.
Как правильно отмечать Спасы и когда это нужно делать в соответствии с новым календарем - читайте ниже в материале Styler.
Яблочный Спас второй в трилогии этих праздников и символизирует окончание лета и быстрое приближение осени. Не зря его называют яблочным, ведь именно в это время начинается активный сезон яблок.
На праздник второго Спаса верующие идут в церковь и освящают фрукты и овощи нового урожая. Конечно, в корзине должны лежать яблоки, можно добавить груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и другие овощи.
Традиционно на Яблочный Спас пекут пироги с яблоками, готовят компоты, а еще пекут первый хлеб из муки нового урожая.
Приметы на Яблочный Спас
Что нельзя делать:
В корзину в церковь можно класть все дары лета с нового урожая (фото: konkurent.ua)
В канун Орехового Спаса завершается Успенский пост. Последний Спас также называют Хлебным, Холстовым, Малым, Холодным, Нерукотворным Спасом или днем памяти Нерукотворного Образа Спасителя.
В период Орехового Спаса заканчивается жатва, люди собирают орехи и другой урожай перед осенью. Так же следует ходить в церковь и освящать орехи и хлеб, выпеченный из муки нового урожая.
Приметы на Ореховый Спас:
Что нельзя делать:
Гадание на Ореховый Спас 2023
В древности молодые девушки гадали на орехах. Нужно было просто сорвать его с дерева и расшифровать предсказания на будущее:
Поместный Собор ПЦУ, который проходил 27 июля, принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь. Даты праздников начнут "смещаться" на 13 дней назад уже с нового церковного года - 1 сентября.
При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья, Вознесения, Троицы и Пасхального поста.
Новые даты Спасов будут такими:
Отметим, что в августе 2023 года даты Спасов остаются "старыми", а вот в следующем 2024 году их будут отмечать в соответствии с новоюлианским календарем.
Кстати, раньше мы рассказывали о традициях празднования Медового Спаса 2023.