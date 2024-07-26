Яблучний брауні без борошна і цукру: рецепт ароматної випічки для чаю чи кави
Такий брауні достатньо незвичний, схожий на випічку з бананового тіста, проте не настільки солодкий. Крім цього, через основний інгредієнт - яблука - випічка стає надзвичайно м'якою. Хоча яблучний брауні - специфічна випічка, вона також знайде своїх поціновувачів.
Про те, як готувати брауні з яблуками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".
Що потрібно для брауні з яблуками
Для приготування цього ароматного яблучного брауні потрібні наступні інгредієнти:
- какао - 4 ст. л.;
- яйця - 4 шт.;
- яблука - 4 шт.;
- масло (або олія) - 1 ст. л.;
- сода - 0,5 ч. л.;
- лимонний сік - 1-1,5 ч. л.;
- розпушувач - 1 ч. л.
Як готувати брауні з яблуками
Для цього брауні яблука потрібно помити, зрізати з них шкірку, а також видалити насіння і плодоніжку. Після цього розріжте яблуко на декілька частин і перетріть на м'ясорубці або в домашньому комбайні до стану пюре.
Водночас пюре немає бути однорідним - інакше тісто буде зарідким. Якщо ж вологи в яблучному пюре дуже багато, рідину можна злити за допомогою марлі.
Перекладіть пюре в глибоку миску і розбийте до нього яйця. Після цього влийте олію або додайте розм'якшене вершкове масло.
Після цього потрібно все перемішати до однорідної консистенції. Також можна додати яйця та олію до яблучного пюре в чаші блендера і змішати все за допомогою приладу.
Після цього всипте в масу какао - і ще раз перемішайте до однорідної консистенції. Какао можна обирати натуральне, несолодке, або ж використати солодке, таким чином підсолодивши випічку.
Зробіть тісто для брауні (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Після цього необхідно додати розпушувач, щоб тісто піднялося і стало пухким та повітряним. Для цього можна використати або 1 ч. л. розпушувача або 0,5 ч. л. соди, погасивши її оцтом або лимонним соком.
Після цього змастіть форму для випікання маслом і обережно перелийте шоколадну масу. Форму для випікання краще обирати керамічну або скляну - вона краще прогрівається, що сприяє підняттю тіста.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте яблучний брауні протягом 40-50 хвилин. Для того, щоб випічка просочилася рідиною з яблук, її можна охолодити.
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