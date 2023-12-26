"Блокує" смартфон і краде дані. Як уберегтись від нового підступного віруса на Android

Головне про Chameleon Banking

У січні 2023 року троян Chameleon Banking почав проникнення в екосистему Android, зосереджуючись на користувачах у Польщі та в Австралії.

Це шкідливе програмне забезпечення використовувало різні методи розповсюдження (надаючи перевагу маскуванню під легальні програми) та демонструвало високу адаптивність.

Банківський троян продемонстрував високу здатність маніпулювати пристроєм користувача, виконуючи дії від імені жертви й захоплюючи обліковий запис або й гаджет в цілому.

Можливості Chameleon Banking (інфографіка: threatfabric.com)

Оновлений вірус Chameleon

Оновлена версія віруса Chameleon для Android поширюється через сервіс Zombinder - набір додатків, що видають себе за популярний браузер Google Chrome.

Експерти з компанії ThreatFabric, яка спеціалізується на дослідженнях та аналізі мобільної безпеки, встановили, що Zombinder буквально "приклеює" шкідливе програмне забезпечення до звичайних програм для Android.

Після того, як користувачі завантажують обраний додаток (не підозрюючи, що заразили смартфон), їх просять змінити налаштування доступності на фейковій HTML-сторінці (яка схожа на розділ із налаштуваннями).

Це дозволяє трояну змінити блокування телефону з біометричного на PIN-код (вимкнути сканер відбитків пальців).

Під час спроби розблокувати смартфон за допомогою відбитка апарат видає помилку і пропонує користувачеві ввести цифровий пароль.

Після розблокування гаджета таким методом шкідлива програма отримує практично повний доступ до телефона й персональних даних користувача (включно з паролями).

Chameleon вимикає сканер відбитків пальців (інфографіка: threatfabric.com)

Як уберегтися від трояна

За словами експертів, новий вірус Chameleon "працює" на смартфонах з Android 13 та більш ранніми версіями операційної системи.

При цьому він розширив свою "географію". Цільовими регіонами шкідливого програмного забезпечення дехто вважає Велику Британію та Італію.

Для захисту смартфона користувачам радять: